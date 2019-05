Továbbra is elmaradnak a misék Srí Lankán a biztonsági helyzet miatt

A biztonsági helyzetre való tekintettel a főváros érseke úgy döntött, hogy nem tartanak miséket vasárnap Srí Lankán- közölte csütörtökön Edmund Tillakaratne atya, a colombói katolikus egyházmegye szóvivője.



A szigetországban második hete nem tartanak nyilvános misét a katolikus templomokban, a hatóságok pedig a muszlimoktól is azt kérték, hogy a pénteki közösségi imát az otthonaikban végezzék.



Malcolm Randzsit, Colombo érseke múlt vasárnap otthonának kápolnájában mutatott be misét, a klérus és az ország vezetőinek a jelenlétében. Az eseményt a televízió élőben közvetítette.



Az április 21-i merényletek után az egyház részéről már jelezték, hogy további értesítésig az ország katolikus templomai zárva tartanak.



Szerdán a rendőrség nyilvánosságra hozta a terrortámadásokat elkövető kilenc öngyilkos merénylő nevét és fotóját, köztük a támadásokért felelős szervezet, a Nemzeti Tauhíd Dzsamáat (NTJ) vezetőjéét, Mohamed Zahrán Hásimét is, aki szintén az elkövetők között volt. Közzétették az egyik terrorista várandós feleségének a nevét és fotóját is, aki a merényleteket követő házkutatás során robbantotta fel magát, meggyilkolva három gyereket és további három rendőrt is.



Kedden a kormány egyik minisztere hírszerzési információkra hivatkozva nem zárta ki újabb merényletek lehetőségét sem, amelyek akár kormánytagokat is célkeresztbe vehetnek.



Húsvétvasárnap három templom és négy szálloda ellen követtek el öngyilkos merényleteket Colombóban és a fővárostól nem messze található Negombóban, valamint Batticaloában. A merényletekben 253 ember vesztette életét, és mintegy 500-an megsebesültek.



Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet később videofelvételt tett közzé, amelyen Mohamed Zahrán Hasím hűséget esküszik a dzsihadisták vezetőjének, Abu Bakr al-Bagdadinak.



A Srí Lanka-i elnök az NTJ mellett betiltott egy másik iszlamista csoportot is: a Dzsamáat Millátu Ibráhim nevű szervezetről egyelőre nem sokat tudni, ám a hatóságok azt gyanítják, hogy szintén köze volt a merényletekhez.