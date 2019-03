Tovább gyártja a 737 MAX típust a Boeing, de nem szállít a megrendelőknek

"Mindaddig felfüggesztjük a Boeing 737 MAX-gépek szállítását, amíg nem találunk megoldást" - jelentette be a chicagói székhelyű repülőgépgyár szóvivője. Arról nem szólt, hogy mi lesz a már összeszerelt és a gyártósorokon lévő további repülőgépekkel, hol és valójában meddig raktározzák el ezeket. Leszögezte azonban, hogy nem csökkentik a gyártás ütemét, és nem zárnak be üzemeket sem. Szóvivője szerint a Boeing havonta 52 darab 737-es gépet gyárt.A The Wall Street Journal című lap információi szerint csütörtökön az amerikai légierő tisztségviselői is aggodalmaikat fogalmazták meg a repülőgépgyár egyik katonai programjának biztonságosságát illetően. A lap meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy a Pentagon (védelmi minisztérium) a légierő számára megrendelt tankergépek minőségellenőrzését kifogásolja.Csütörtökön a tőzsdén tovább zuhant a repülőgépgyártó részvényeinek értéke. A cég vasárnap - az etiópiai légitársaság gépének lezuhanása - óta 27,8 milliárd dolláros értékvesztést könyvelhetett el a Bloomberg hírügynökség adatai szerint.Közben az Ethiopian Airlines szerencsétlenül járt gépének két feketedoboza csütörtökön megérkezett Franciaországba, ahol pénteken megkezdődik a dobozok adatainak feldolgozása, majd kiértékelése. A vizsgálat és az elemzés nagy mértékben befolyásolhatja, hogy milyen hosszú ideig tarthat a Boeing 737 MAX-típusok kivonása a forgalomból.Elemzők szerint a munka hónapokig is eltarthat, és míg a szerdai kommentárok egy része áprilist jelölte meg, csütörtökön az amerikai sajtóban már ennél is távolabbi határidőket emlegettek.Donald Trump elnök csütörtökön azt mondta: reméli, hogy a vitatott repülőgépek "rövid időn belül ismét felszállhatnak".Az amerikai elnök szerdán jelentette be a Fehér Házban, hogy - a világ több országa után - az Egyesült Államokban is átmeneti időre kivonják a forgalomból a 737 MAX-repülőket. Mint mondta, az elnöki utasításról szóló döntést a Boeing vezetőjével, Dennis Muilenburg elnök-vezérigazgatóval folytatott megbeszélés után közösen hozták meg.