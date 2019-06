Története legnagyobb adományát kapta az Oxfordi Egyetem egy amerikai milliárdostól

Története legnagyobb, 150 millió fontos (54,4 milliárd forint) adományát kapta az Oxfordi Egyetem Stephen Schwarzmanttól, a Blackstone befektetési társaság elnök-társalapítójától.



"Az Oxfordi Egyetemen csaknem egy évezrede virágzó humán tudományok a nyugati civilizáció és klasszikus műveltség alapját jelentik, mi pedig biztosítani szeretnénk, hogy az általa közvetített látásmód és elvek megmaradjanak napjaink dinamikusan fejlődő világában" - fejti ki az amerikai milliárdos közleménye.



A közlemény szerint az adományból az oxfordi egyetemen létrehozzák a Schwarzman Központot az egyetemen tanított összes humán tudományág támogatására, ezen belül külön intézetet alapítanak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések tanulmányozására (Institute for Ethics in Artificial Intelligence).



Tim Berners-Lee, az internet atyja az adománnyal kapcsolatban azt mondta, ha az emberiség fel akarja használni a mesterséges intelligenciát, meg kell értenie annak morális és etikai oldalát is, a kutatásokra pedig - tette hozzá - az Oxfordi Egyetem ideális hely.



Az intézmény falai közt jelenleg a diákok mintegy negyede tanul humán területeken, beleértve modern nyelveket, teológiát, filozófiát és angol irodalmat.



A mostani adomány segítségével új épületeket is átadnak majd, köztük egy 500 férőhelyes koncerttermet és egy 250 férőhelyes előadótermet is.



Az 500 milliárd dollár befektetési tőkét kezelő Schwarzman korábban már felajánlott hasonló adományokat az Egyesült Államok több egyetemének is, egyebek közt 350 millió dollárt (körülbelül 100 milliárd forint) a Massachusettsi Műszaki Egyetemnek (MIT) és 150 millió dollárt a Yale-nek, 2013-ban pedig 575 millió dolláros nemzetközi ösztöndíjalapot hozott létre a kínai Csinghua egyetemen.