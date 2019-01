Tornádó csapott le Havannára: többen meghaltak, közel kétszázan megsérültek - videó, fotók

Hárman meghaltak, 172 ember pedig megsebesült, amikor tornádó csapott le hétfőre virradóra Havannára - közölte Twitter-oldalán Miguel Díaz-Canel kubai elnök.A Havanna dél-keleti részén fekvő Regla elővárosban pusztító szélvihar súlyos károkat okozott - közölte az elnök, hozzátéve, hogy a katasztrófa sújtotta területen dolgoznak a mentőszolgálatok.A Cubadebate hivatalos honlap szerint "Havannára 4-5-ös erősségű hurrikánnak megfelelő tornádó csapott le, bár a hatása kisebb területen volt érezhető".Luyano kerületben a helyszínen tartózkodó újságírók szerint az utcákat törmelék borította, több utcát eltorlaszoltak a kidöntött fák és oszlopok. A katasztrófa Santo Suarez, Via Blanca és Chibas negyedekben is pusztított.A főváros több kerületében szünetelt az áramszolgáltatás.A halottak és sebesültek száma még nem végleges, a mentők folytatják a kutatást a romba dőlt házak között.A tornádó a Kuba nyugati részén kialakult viharból keletkezett, a szélrohamok sebessége akár a 100 km/óra sebességet is elérte.A tornádók nem gyakoriak Kubában. A legemlékezetesebb ilyen szélvihar 1940 decemberében csapott le a Karib-tengeri szigetország Bejucal városára, több tucatnyi ember halálát okozva.