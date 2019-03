Több tízezer fős migránskaraván készül Nyugat-Európába

40 ezer, főként szír állampolgár csatlakozott, akik a rossz életkörülmények és a magas, 60 százalék körüli munkanélküliség miatt költöznének Nyugat-Európába.

több ezren gyűltek össze a szír határhoz közel eső, zömében szírek által lakott Şanlıurfában és Gaziantepben, a közösségi médiában ugyanis elterjedt, hogy 6 ezer szírnek lesz lehetősége Európába jutni. A kialakult feszült helyzetben a török rendőrségnek is közbe kellett avatkoznia.

Allahtól és a karaván útját segítő humanitárius szervezetektől

Migránsok tízezrei tervezik, hogy a következő hetekben útnak indulnak Törökországból, illetve Görögországból Németországba – írja a Mandiner a Migrációkutató Intézet legújabb elemzése alapján. Szinte kivétel nélkül mind szír migránsok – írja az Origo A törökországi „remény karavánja" elnevezésű, a közösségi médiában indított kezdeményezéshez közelA konvoj létszáma persze akár a többszörösére is duzzadhat a családtagokkal, mivel az ingyenes szervezés és a nemzetközi humanitárius szervezetek által biztosított kíséret különösen vonzóvá teheti az utat – írja a Mandiner a tanulmány alapján.Ezzel párhuzamosan egy Görögországban rekedt migránsokból álló karaván is szerveződik. A Migrációkutató szerint 2015-ben egy hasonló kezdeményezés eredményezte az Európai Unió felé induló tömeges migrációt.A szervezőket az isztambuli székhelyű, körülbelül 50 szíriai civil szervezetet tömörítő Minbar al-Jamʻiyyat al-suriyya (Szíriai Egyesületek Fóruma) képviseli. A karaván célja az, hogy a jobb életre vágyó szíriaiak egy konvoj segítségével kijussanak Törökországból Európába. Az indulással megvárnák a török helyhatósági választásokat, 2019. március 31-ét.Több szír forrás szerint, a koordinátorként dolgozó Anas Badawi lefújta az akciót, arra hivatkozva, hogy a kezdeményezés átpolitizálódott, és alkalmas lenne Törökország destabilizálására. Egy másik szervezet, a „Fariq al-amal al-tatawwuʻi" (Remény Önkéntes Csoportja) viszont cáfolta a karaván törlését, közlésük szerint a konvoj akár már március 15-én útnak indulhatott volna. Sőt, a karavánra az önkéntes csoport közlése szerint már 50 ezer migráns regisztrált, akik között a szírek mellett további arabok és afrikaiak is vannak.Az elmúlt hetekben egyébkéntA görögországi kezdeményezésnek pedig még Facebook-oldala is van: a „Glitter of Hope Caravan" nevű oldal. A „Reménysugár karaván" oldalán március 25-én új bejegyzést tettek közzé arab nyelven. Ebből kiderül, hogy az albán határ közelében található Ioannina nevű görög település külterületén gyűlnének össze a csatlakozni kívánók egy rögtönzött táborban. Athénból és Thesszalonikiből közvetlen buszokkal lehet majd eljutni a gyülekezési helyre.A kiindulási pont és a korábbi nyugat-balkáni migrációs útvonalak alapján feltételezhető, hogy a karaván Albánián, Montenegrón, Bosznia-Hercegovinán és Horvátországon keresztül kívánhat eljutni Nyugat-Európába.Az indulás tervezett dátuma 2019. április 5. A bejegyzésben arra kérik a csatlakozókat, hogy a várhatóan 7-10 napig tartó útra vigyenek magukkal sátrat, gyógyszert, élelmiszert, ruhát és pénzt. A poszt szerint egy rövid időre meg fogják nyitni előttük a görög határt.A szervezők az út sikerességétremélik.Az elemzés szerint a nyugat-európai, valamint a törökországi sajtó egyáltalán nem számol be a készülő migránskaravánról. Mint írják, a nyugati tagállamok és Brüsszel pozíciója teljesen érthető:a karaván megjelenése alapjaiban cáfolná a „migrációs válság véget ért" típusú, elmúlt heteket jellemző narratívát,és az EP-választás kampányában egyértelműen a lengyel, a magyar és az olasz kormány álláspontjának megerősödéséhez vezetne, miközben a többi nyugat-európai országban is javítaná a bevándorlást ellenző politikai erők pozícióját, és aláásná a jelenleg még többséginek számító álláspontot képviselők hitelességét.