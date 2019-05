Több százan tüntettek Szlovéniában a migráció ellen

A tüntetők egy öt pontból álló petíciót fogalmaztak meg, amelyben azt követelték a kormánytól, hogy állítsa meg az illegális migrációt, védje meg a helyi lakosokat és vagyonukat, küldjön több rendőrt, valamint katonát a határokra, módosítsa a menekültekről szóló törvényt, továbbá állítsa le a tervezett befogadóközpont építését. Bár már korábban is voltak tüntetéseket a Bela Krajina térségben (amelyhez központja Crnomelj), mert a kormány a horvát határhoz közeli őrvidéken szeretne befogadóközpontot építeni, a mostani demonstrációt azonban egy nemrég történt bűncselekmény váltotta ki. Szerdán illegális határátlépők elraboltak egy szlovén állampolgárt, és autójával Olaszországba szöktek. A 79 éves férfi a szőlőjét permetezte, amikor rátámadtak, és megkötözve autójának csomagtartójába zárták. Áldozatukat az ország másik felében, az olasz határhoz közel, egy erdőben dobták ki a kocsiból, mielőtt Olaszországba szöktek, ahol azonban elfogták őket.



A 25 éves marokkói és a két, egyaránt 18 éves algériai migránst az olasz hatóságok átadták Szlovéniának. Maja Kocjan a civilkezdeményezés képviselője a köztelevíziónak úgy nyilatkoztak: a néhány nappal ezelőtt történt emberrablás csak a jéghegy csúcs, a problémák már régebb óta fennállnak. Más résztvevők azt mondták: elegük van a betörésekből, a nyugtalanságból, gyerekeik már nem mernek a játszótéren vagy a közeli erdőben játszani. A legnagyobb ellenzéki párt, Janez Jansa volt miniszterelnök, a migrációellenes jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnöke a nemzetbiztonság tanács összehívását követelte az eset után, a kormány azonban ezt elutasította. Arra hivatkozott, hogy a határvédelmi rendszer működik, ezért nincs szükség a testület ülésére. Szakértők szerint hibát követett el a kabinet, hogy ezt nem tette meg.



Úgy vélték: Ljubljana most megmutathatta volna, hogy mennyire határozott és elkötelezett abban, hogy fenntartsa a rendet. Azzal, hogy nem tett semmit, a migrációellenes pártoknak kedvezett a közelgő európai parlamenti választásokon - hangoztatták. Marjan Sarec szlovén kormányfő a sajtónak pénteken úgy nyilatkozott: Szlovénia biztonságos ország, a határok pedig nem nyitottak. Elismerte, hogy felerősödött a migrációs nyomás. Mint fogalmazott: éppen ezért megerősítették a határvédelmet a Horvátországgal közös határszakaszon - ahonnan a legtöbb illegális bevándorló érkezik -, és a határt védő kerítés meghosszabbítását is tervezik.