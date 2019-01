Több száz járatot töröltek a németországi repülőtéri sztrájkok miatt - 8 városban nem vették fel a munkát

Több száz járatot töröltek Németországban a nemzetközi repülőterek keddi menetrendjéből a biztonsági szolgálatok dolgozóinak nyolc repülőtéren kezdett sztrájkja miatt.



A munkabeszüntetés azokon a repülőtereken is szétzilálta a menetrendet, amelyeken nincs sztrájk, a berlini Tegel reptéren például akár 110 járat kimaradhat vagy késhet.



A szolgáltató szektor szakszervezeti szövetségének (Verdi) felhívására Frankfurtban, Hamburgban, Münchenben, Hannoverben, Brémában, Drezdában, Lipcsében és Erfurtban tartanak sztrájkot.



Frankfurtban, a legnagyobb németországi repülőtéren a keddre tervezett 1200 járat közül 570-et előre töröltek, Hamburgban nagyjából 200 járat maradhat ki, és a többi helyszínen is súlyos fennakadások keletkeztek.



A Verdi egységesen 20 eurós (6420 forint) bruttó órabért akar kiharcolni az utasokat, a teherszállító járatok rakományát és a légitársaságok személyzetét ellenőrző cégek dolgozóinak, országszerte 23 ezer munkavállalónak. A szakszervezet és a biztonsági szolgálatok munkaadói érdekképviselete (Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen - BDLS) bértárgyalásán eddig négy fordulót tartottak, rendre eredménytelenül.



A szolgálatok munkatársainak órabére régiónként eltérő Németországban. A BDLS szerint a Verdi követelését egyes térségekben 40 százalékos béremeléssel lehetne teljesíteni, és ekkora emelést nem tudnak kigazdálkodni a munkaadók.



A dolgozók sztrájksorozata a múlt héten kezdődött, munkabeszüntetést tartottak a berlini nemzetközi repülőtereken (Tegel, Schönefeld), a düsseldorfi, a köln-bonni és a stuttgarti repülőtéren. A sztrájkok miatt akkor hatszáznál is több járatot kellett törölni.