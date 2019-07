Több száz embert vitt el a rendőrség egy moszkvai tüntetésről

Több száz embert állított elő a moszkvai rendőrség szombaton arról az engedély nélküli belvárosi tüntetésről, amelyet azért hirdettek meg az ellenzék vezetői, hogy ismét követeljék: független és ellenzéki jelöltek is indulhassanak az orosz fővárosban szeptember 8-ra kiírt helyhatósági választásokon. A választási bizottságok az elmúlt hetekben összesen 57 ellenzéki és független képviselőjelölt regisztrálását tagadták meg, azzal az indoklással, hogy többük esetében az összegyűjtött támogató aláírások több mint 10 százaléka nem volt hiteles. Az elutasított politikusok ezt képtelenségnek nevezték, és azt állították, hogy leadott dokumentumaikat manipulálták.



A tiltakozások és politikai őrizetbe vételek megfigyelésére szakosodott OVD-Info nevű csoport azt közölte, hogy a rendőrök délutánig 520 embert vettek őrizetbe. A hatóságok előzetes figyelmeztetése ellenére - hogy minden eszközzel meg fogják akadályozni a közrend megzavarását - hivatalos közlés szerint három és fél ezer ember gyűlt össze a délelőtt 11 órára a moszkvai városi tanács épülete elé meghirdetett tüntetésre. A rendőrség előzőleg gépkocsikkal és autóbuszokkal körbezárta a Tverszakaja teret, később pedig a nagy számban kivezényelt rohamrendőrök megpróbálták visszaszorítani a tüntetőket a közelből, a tüntetők azonban ellenálltak, és többen felvették a harcot a rendőrökkel. A tüntetők egyike, aki név nélkül nyilatkozott a német hírügynökség tudósítójának, azt mondta: "Ami itt történik, az törvénytelen. A politikusok megsértik a jogainkat."



A hatóságok egyébként már jó előre őrizetbe vették az ellenzék több ismert tagját, hogy eltántorítsanak mindenkit a nem engedélyezett tüntetésen való részvételtől. Az újabb megmozdulást Alekszej Navalnij neves ellenzéki aktivista hirdette meg a múlt szombati, több mint húszezres részvétellel megtartott tüntetésen, emiatt őt már szerdán 30 napi elzárásra ítélték. A moszkvai ügyészség emellett adminisztratív eljárást indított további 15 elutasított jelöltaspiráns ellen is, és többüknél házkutatást is tartottak. Navalnij egyik szövetségese, Ilja Jasin szombaton a Facebookon közölte, hogy az éjjel átkutatták moszkvai lakását, majd őrizetbe vették őt, és az orosz főváros területén kívülre szállították. Kira Jarmis, Navalnij szóvivője pedig a Twitteren azt írta, hogy szombat reggel előállították őt egy másik aktivistával együtt. Több más aktivista is arról számolt be, hogy a házkutatást tartottak náluk.



Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester előzőleg a közösségi médiában arra figyelmeztetett, hogy a rendőrség keményen fel fog lépni a közrend fenntartása érdekében. Szobjanyin egyúttal azt hangoztatta, hogy a hatóságok szerint az eseményen a résztvevők életét veszélyeztető súlyos provokációkra kell számítani. Délután rohamrendőrök nyomultak be Navalnij moszkvai videostúdiójába, ahonnan élőben közvetítették az internetes közösségi oldalakra a városházánál zajló tüntetés fejleményeit. A rendőrségi támadás YouTube-ra feltett felvételén látszik, ahogy a rendőrök benyomultak, a stáb legalább egy tagját a földre parancsolták és a helyiségben szétdobálták a bútorokat.



