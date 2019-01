Több nőt is zaklatott az orrba vágott migráns Bécsben

A migráns újévi "mulatsága" a bátor fellépésnek köszönhetően orrtöréssel, a kórházban végződött. A férfi tagadja az ellene felhozott vádakat.

Nagy felháborodást keltett Ausztriában annak a fiatal svájci lánynak az esete, aki ellen eljárást indított a rendőrség, miután eltörte az őt szexuálisan zaklató afgán migráns orrát szilveszterkor a bécsi városháza előtti utcabálon –A Kronen Zeitung ennek kapcsán pénteki írásában felidézi, hogy az osztrák közvélemény, valamint az olvasóik többsége is jól láthatóan a svájci lány pártján áll, a többség értetlenül áll az előtt, hogy a rendőrség vele szemben is eljárást indított.Az eset kapcsán a 21 éves áldozat – aki sportoló révén egyetlen jól irányzott ütéssel látta el zaklatója baját – elmondta: nem gondolta, hogy ekkora feltűnést kelt majd az eset; egyelőre pedig nem tudja, hogy milyen kimenetele lesz az ellene indított procedúrának.Az osztrák lap, hogy az országban menedékkérőként tartózkodó 20 éves afgán migráns a vallomások szerint a svájci lányon kívül több nőt is molesztált szilveszter éjjelén Bécs városában.