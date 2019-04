Több mint 110 ezren regisztráltak Ferenc pápa csíksomlyói miséjére

Több mint 110 ezer zarándok regisztrált Ferenc pápa június 1-jei csíksomlyói szentmiséjére, nagy részük Romániából érkezik, de Magyarországról és a Kárpát-medence más országaiból is jönnek majd vendégek - közölték szerdán a szervezők.



A gyulafehérvári érsekség által a pápalátogatásra létrehozott Pontifex.ro oldal szerint április 22-én járt le a regisztrálás határideje, addig több mint 110 ezren jelezték szándékukat, hogy részt akarnak venni a pápa által bemutatott misén az úgynevezett biztonsági területen, ahova csak a szervezők által megküldött ingyenes belépőjeggyel lehet bejutni. A regisztrációs kérelmek feldolgozása folyamatban van, ez körülbelül még másfél hétig tart.



A legtöbb zarándok, több mint 75 ezer személy csoporttal érkezik, az egyénileg, illetve családosan regisztrálók száma mintegy 34 600 fő.



A jelentkezők közt van 362 pap, diakónus és kispap, 161 szerzetesnő és szerzetes, továbbá 95 beteg, mozgáskorlátozott személy.



A zarándokok jelentős része, csaknem 84 ezer személy romániai, köztük lesz mintegy 1300 csángó is. Több mint 25 ezren Magyarországról mennek, de lesznek zarándokok Felvidékről, Vajdaságból és Kárpátaljáról. Részvételi szándékot jeleztek nagyon távoli országokból is, így például regisztráltak Pakisztánból, Ruandából, Dél-Afrikából, Ausztráliából, Izraelből, Kanadából és Namíbiából is.



A szervezők által szerdán Csíkszeredában tartott sajtótájékoztatón - amelyről a Maszol.ro hírportál számolt be - Oláh Zoltán kanonok arra buzdította a nem regisztrált híveket, hogy jöjjenek ők is a csíksomlyói hegynyeregbe, hiszen a biztonsági zónán kívül is lesz hely, ahonnan lehet követni a szentmisét.



Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke elmondta, hogy a székely megyék összefogásának köszönhetően 4,3 méter magas és 8 méter széles székelykaput állítanak fel a csíksomlyói hegynyeregben, a pápai szentmise helyszínén. Ezt a kaput a Vámszer Géza Művészeti Népiskola oktatói és diákjai fogják elkészíteni. Közölték, hogy a szentmisét követően a nyeregben egy Márton Áron volt erdélyi püspök munkásságáról szóló zeneművet ad elő a Mustármag Énekegyüttes, ez az előadás zárja az ünnepi programot.



A római katolikus egyházfő május 31. és június 2. között érkezik Romániába, ahol Bukarest mellett Csíksomlyóra, Jászvásárra és Balázsfalvára is ellátogat.