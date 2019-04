Több európai politikus és Trump is gratulált Zelenszkijnek

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetben fejezte ki jókívánságait. "Döntő nap ez Ukrajna számára. A szabad választások és a békés hatalomátadás erős ukrajnai demokráciával egyenlő. Gratulálok Volodimir Zelenszkijnek. Az EU elkötelezett (Ukrajna) támogatása mellett" - írta Tusk, aki hétfőn Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnökkel közös hivatalos üzenetben is megismételte álláspontját.



Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára a következőt írta Twitter-oldalán: "Gratulációm Volodimir Zelenszkijnek az ukrajnai elnökválasztáson aratott győzelméért. Ukrajna a NATO megbecsült partnere, számítunk az együttműködés folytatására."



különmegbízott. "Továbbra is támogatjuk Ukrajnát területi egysége helyreállításában és az orosz agresszió elhárításában" - tette hozzá.



Angela Merkel német kancellár sikereket kívánt a leendő elnöknek olyan feladatok megoldásában, mint az ország stabilizálása, a belső konfliktus megoldása, az igazságügy reformja, a decentralizáció és a korrupció elleni harc. Megerősítette, hogy Berlin továbbra is kiáll Ukrajna területi egysége és függetlensége mellett. A kancellár azt is jelezte, szívesen fogadná Berlinben az új elnököt már a közeljövőben.



Zelenszkij beszámolója szerint Emmanuel Macron francia elnök szintén tolmácsolta jókívánságait. Macron a választás előtt Párizsban fogadta Zelenszkijt és Petro Porosenko hivatalban lévő államfőt is.



Andrzej Duda lengyel elnök hivatala a Twitteren tett közzé közleményt. "Andrzej Duda elnök telefonon gratulál a megválasztott ukrán elnöknek, Volodimir Zelenszkijnek, és meghívta Lengyelországba" - olvasható az állásfoglalásban.



"Ez a választás tükrözi reményeit az ukrán népnek, amely a gazdasági és politikai élet reformjainak jelentős mértékű felgyorsítását várja az államtól, ugyanakkor pedig a biztonság és stabilitás szavatolását is" - emelte ki a lengyel elnök hivatalának közleménye. "Az elnök megerősítette, hogy Lengyelország következetesen támogatni fogja Ukrajna Európába és az euroatlanti közösségbe vezető útját" - tette hozzá. Duda egyben reményét fejezte ki, hogy Zelenszkij támogatni fogja Ukrajna euroatlanti közeledését.



Linas Linkevicius litván külügyminiszter szintén mikroblogján fejezte ki jókívánságait. "Ukrajna éppen most döntött a változás mellett. Tiszteletben tartjuk a választás eredményét, és úgy hisszük, hogy az a szabadság, reformok kiterjesztéséhez és az euroatlanti családba vezető további integrációhoz vezet. Túl sok erőfeszítésbe került, túl sok véráldozattal járt. Ukrajna Európához tartozik" - hangsúlyozta a tárcavezető.



Sebastian Kurz osztrák kancellár az APA osztrák hírügynökségnek eljuttatott közleményében így fogalmazott: "Előre örvendek együttműködésünknek és a bilaterális kapcsolataink további elmélyítésének". Kurz szerint Ausztria ez egyik legnagyobb befektető Ukrajnában, és ezért erős érdeke fűződik az ország gazdasági fejlődéséhez. "Bátorítom Zelenszkij elnököt a szükséges reformok folytatására, különös tekintettel a korrupció ellenes harcban" - tette hozzá a kancellár. A kelet-ukrajnai válságról szólva kijelentette: "Ausztria kiáll az Európai Uniónak az Oroszország ellen elrendelt szankciói mellett, és követeli, hogy állítsák helyre az ország (Ukrajna) területi egységét".