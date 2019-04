Több áldozatot követelt egy földrengés a Fülöp-szigeteken

A 6,3-es erősségű földmozgásban több épület összedőlt. Poracban és Lubaóban összesen öten lelték halálukat a romok alatt. A földrengés áramszünetet okozott, ami nehezíti a mentést - tájékoztatott Lilia Pineda tartomány kormányzó.



A Fülöp-szigeteki földtani intézet szerint a rengés középpontja a Zambales tartománybeli Castillejosban volt 40 kilométeres mélységben. Szökőárriadót nem rendeltek el, de a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy készüljenek fel az esetleges utórengésekre. A földrengést a fővárosban, Manilában is érezték, ott is nagy riadalmat keltett.



A Fülöp-szigetek a 40 ezer kilométer hosszú, úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik, földtani törésvonalak találkozásánál. A világ földrengéseinek 90 százaléka itt pattan ki, és a vulkáni tevékenység is számottevő.



A legtöbb halálos áldozatot követelő földrengés 1976-ban következett be a Fülöp-szigeteken. Egyes becslések szerint mintegy nyolcezren vesztették életüket a katasztrófában.