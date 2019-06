Tízezrek tüntetnek Szudánban polgári kormányzást követelve

Mohamed Juszuf al-Musztafa, a tüntetéseket vezető Szudáni Szakmai Szövetség (SPA) szóvivője az AP amerikai hírügynökségnek azt mondta, hogy a biztonsági erők könnygázt vetettek be a tiltakozó tömeg szétoszlatásához a főváros Bahri nevű kerületében és a közeli Omdurmánban. Tüntetések törtek ki a fővárostól északra fekvő Atbara városában is - tette hozzá.



Az SPA orvosi ága, a Szudáni Orvosok Bizottsága szerint Atbarában agyonlőttek egy húszas éveiben járó fiatalt. Hálid Mohi, a testület egyik tagja szerint egy másik tüntető pedig megsebesült a fővárosban. A tiltakozásokról készített videofelvételek tanúsága szerint a tüntetők menedéket kerestek a könnygázfelhő felől Kartúmban. Az SPA később felszólította a tiltakozókat, hogy vonuljanak az elnöki palotához a fővárosban.



Az Afrikai Unió (AU) és Etiópia mindeközben fokozta erőfeszítéseit, hogy közvetítsen a tüntetők és az országot jelenleg irányító átmeneti katonai tanács (TMC) között. Az AU és Etiópia a héten közös javaslatot nyújtott be. Bár mind a tábornokok, mind a tiltakozók helyeslésüket fejezték ki ezzel kapcsolatban, a tárgyalások nem kezdődtek újra.



A TMC pénteken közölte, hogy kész folytatni az "azonnali, komoly és őszinte" tárgyalásokat a politikai patthelyzet feloldása érdekében. A tüntetőket képviselő Szabadság és Változás Erői (DFCF) azonban leszögezte: a tárgyalások csak azt követően indulhatnak újra, ha a hadsereg hivatalosan ratifikálta az AU és Etiópia javaslatát.



A biztonsági erők a hónap során erőszakkal felszámolták a tüntetők táborát a hadsereg főhadiszállásával szemben Kartúmban. A tüntetések szervezői szerint a rajtaütésben legalább 128 ember vesztette életét. A hatóságok adatai szerint azonban "mindössze" 61 ember, köztük a biztonsági erők három tagja lelte halálát.



A tiltakozók április 6-án - öt nappal Omar el-Besír volt elnök megbuktatása előtt - táboroztak le a hadsereg főhadiszállásával szemben. Azóta követelték, hogy a hadsereg a lehető leghamarabb adja át az ország irányítását egy civil kormányzatnak. Öt hét után azonban megrekedtek a tárgyalások a TMC és a DFCF között, főleg azzal kapcsolatban, hogy a három évre tervezett átmeneti időszakban katonák vagy civilek irányítsák-e elsősorban az országot.