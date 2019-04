Tíz éven belül áthelyezhetik Indonézia fővárosát

Bambang Brodjonegoro egy kormányülést követő sajtótájékoztatón elmondta: Joko Widodo államfő fontos döntést hozott a főváros áthelyezéséről. Az új helyszínről még nem határoztak, de a szigetcsoport keleti része jöhet leginkább számításba.



A jelenlegi főváros, Jakarta népessége meghaladja a 10 milliót, és nagyjából még további 3 millió ember él a környező városokban, ami tovább fokozza a nagyváros zsúfoltságát. A fejlesztési miniszter szerint mintegy 7 milliárd dollárra tehető évente annak a gazdasági veszteségnek a mértéke, amelyet a közlekedési dugók okoznak.



A főváros áthelyezése mellett szóló további érv, hogy Jakarta alacsonyan fekvő területen - a város 40 százaléka tengerszint alatt - helyezkedik el, emiatt gyakran fenyegeti árvíz, és a város süllyed a talajvíz túlzott mértékű kinyerése miatt.



Döntése meghozatalában Widodo elnök azt is számításba vette, hogy Indonézia 260 milliós lakosságának csaknem 60 százaléka Jáva szigetén él, és az ország gazdasága erőteljesen erre a területre összpontosul - tette hozzá a fejlesztési miniszter.



Indonéziában április közepén tartottak választásokat. A szavazatok gyorsszámlálása alapján a hivatalban levő Widodo a voksolás győztesének hirdette ki magát, de győzelmét deklarálta ellenfele is. Hivatalos eredmény május végére várható.



Widodo a választási kampányában azt ígérte, hogy a Jáván kívüli területekre is kiterjeszti majd a világ negyedik legnépesebb országának gazdasági fejlődését.



A főváros áthelyezésének költségeit most kezdik el vizsgálni. Brazília és Kazahsztán példája alapján úgy számolnak, hogy a folyamat várhatóan akár tíz évig is eltarthat.



Az Antara állami hírügynökség nemrég arról adott hírt, hogy az egyik lehetséges pályázó az új főváros címére Palangkaraya lehet a borneói Középső-Kalimantán tartományban. Az ottani hatóságok már 300 ezer hektárnyi területet elő is készítettek az új főváros helyszíneként arra az esetre, ha rájuk esne a választás.