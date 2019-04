Theresa May lemondatását kezdeményezi a tory Brexit-tábor egyik vezetője

Theresa May miniszterelnök lemondatását kezdeményezte hétfőn a kormányzó brit Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-táborának egyik prominens alsóházi képviselője, aki szerint ha May szerdáig távozik, az Egyesült Királyság már pénteken kiléphet az Európai Unióból.



Mark Francois, az alsóházi tory frakció legbefolyásosabb keményvonalas Brexit-párti csoportjának - European Research Group (Európai Kutatási Csoport, ERG) - alelnöke Sir Graham Bradynek, a frakció szakpolitikai testülete, az 1922 Bizottság elnökének írt levelében leszögezi: ha May szerdáig - a Brexit ügyében összehívott soron kívüli EU-csúcs napjáig - nem mond le, akkor a bizottságnak véleménynyilvánítási jelleggel bizalmi szavazást kell szerveznie a kormányfő ellen.



Az ERG kezdeményezésére a tory frakció decemberben már tartott egy bizalmi szavazást a kormányfő ellen, de a pártcsoport többsége akkor bizalmat szavazott Maynek.



A párt szabályzata szerint hivatalos, kötelező érvényű újabb bizalmi szavazást csak egy év elteltével lehet tartani May ellen.