Theresa May hivatalosan kérte a Brexit halasztását - Varsó szerint a halasztás nem okozna nehézségeket az EU-nak

A brit uniós tagság megszűnésének (Brexit) elhalasztása június 30-áig nem okozna intézményi jellegű nehézségeket az Európai Uniónak (EU) - állapította meg Konrad Szymanski, az EU-ügyekért felelős lengyel miniszter, reagálva Theresa May brit miniszterelnök szerdai javaslatára.



Theresa May brit miniszterelnök szerdán hivatalosan megerősítette, hogy az Európai Tanács elnökének, Donald Tusknak címzett levélben kezdeményezte a jövő pénteken esedékes Brexit elhalasztását június 30-áig.



Szymanski a PAP lengyel hírügynökségnek nyilatkozva a brit javaslat előnyének nevezte, hogy ez "nem idéz elő intézményi nehézségeket" az EU számára.



Amennyiben a kilépés elhalasztásáról szóló döntés hozzájárulna az EU-brit megállapodás jóváhagyásával kapcsolatos válság áthidalásához, Lengyelország "tárgyilagosan és konstruktív módon" viszonyul majd a brit javaslathoz - jelentette ki a lengyel diplomata.



Kilátásba helyezte: a lengyel álláspont részleteit Mateusz Morawiecki kormányfő mutatja be csütörtök este, az EU-tagországok vezetőinek brüsszeli találkozóján.



Lengyelország többek között az Egyesült Királyságban élő, ott vállalkozó, illetve munkát vállaló több mint egymillió lengyel miatt érdekelt a rendezetlen brit kilépés elkerülésében. A lengyel alsóház múlt héten hagyta jóvá a megállapodás nélküli Brexit következményeit enyhítő törvénycsomagot, amely jelenleg a szenátus napirendjén szerepel.



Korábban írtuk:



Theresa May brit miniszterelnök szerdán hivatalosan kezdeményezte az Európai Uniónál a brit EU-tagság jövő pénteken esedékes megszűnésének (Brexit) elhalasztását június 30-áig.



A konzervatív párti brit miniszterelnök a Downing Street által közzétett, Donald Tusknak, az uniós állam- és kormányfők alkotta Európai Tanács elnökének címzett levelében közli: jóllehet bízik abban, hogy a londoni parlament ratifikálja a Brexit feltételrendszeréről szóló, eddig kétszer is - jelenlegi formájában múlt kedden - nagy többséggel elvetett megállapodást, erre azonban a kilépés márciusi 29-i határidejéig már nincs lehetőség.



May hangsúlyozza a levélben, hogy a brit jogrendszer alapján a megállapodást az alsóháznak és a felső kamarának, a Lordok Házának is meg kell vitatnia a Brexit-egyezményben foglalt kötelezettségvállalások törvénybe iktatásához.



Theresa May a képviselői kérdések és azonnali miniszterelnöki válaszok szokásos szerda délutáni alsóházi órájában kijelentette: június 30-ánál későbbi időpontig nem hajlandó halasztani a Brexitet.



Korábban írtuk:



Theresa May miniszterelnök a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) viszonylag rövid halasztását kéri az Európai Uniótól - közölte szerdán a Downing Street. Donald Trump amerikai elnök fia az egyik brit lapban szerdán megjelent cikkében a Brexit halasztását a brit demokrácia halálának minősítette.



Az előző napi kabinetülésről kiszivárgott hírek még arról szóltak, hogy a konzervatív párti brit miniszterelnök a kilépés jövő pénteki határidejének "legalább" június végéig tartó elhalasztását fogja kérni az EU-tól, de nyitva akarja hagyni az ennél jóval hosszabb, akár kétévi halasztás lehetőségét is.



Médiaértesülések szerint ez az elképzelés a kormány Brexit-párti tagjainak rendkívül erős ellenállásába ütközött.



May hivatalának szerdai tájékoztatása szerint azonban a miniszterelnök nem készül arra, hogy hosszabb ideig tartó halasztást kérjen.



A Downing Street szóvivője szerint indokolt, hogy a londoni parlament "kapjon még egy kis időt" az előrelépésre a Brexit feltételrendszerét tartalmazó, eddig kétszer nagy többséggel elutasított megállapodás ügyében, de "az emberek már csaknem három éve várakoznak, és elegük van a parlament döntésképtelenségéből, a miniszterelnök pedig osztozik indulataikban".



A miniszterelnöki hivatal szóvivője arra utalt, hogy 2016 júniusában tartották a brit EU-tagságról kiírt népszavazást, amelyen a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége arra voksolt, hogy az Egyesült Királyság lépjen ki az Európai Unióból.



A londoni alsóház múlt csütörtökön fogadta el a Brexit elhalasztását célzó kormányzati beterjesztést, amelynek alapján London kezdeményezi az Európai Uniónál a kilépés törvényben rögzített jelenlegi, március 29-i határidejének június 30-áig terjedő meghosszabbítását. Az alsóház elé terjesztett és elfogadott kormányindítvány megfogalmazása szerint azonban e viszonylag rövid, meghatározott ideig szóló halasztás akkor reális, ha a ház még az e héten esedékes EU-csúcs csütörtöki kezdete előtt elfogadja a Brexit-megállapodást.



Ebben az esetben a halasztás célja az elfogadott indítvány szerint az, hogy legyen idő a kilépéshez szükséges jogszabálytervezetek törvénybe iktatására.



Theresa May már a halasztási kezdeményezésről szóló indítványt beterjesztő alsóházi felszólalásában is figyelmeztette a képviselőket arra, hogy ha a ház továbbra sem támogatja a Brexit-feltételekről szóló egyezséget - amelyet a törvényhozók januárban 230, múlt kedden 149 fős többséggel elutasítottak -, akkor a Brexit sokkal hosszabb idejű halasztására lesz szükség.



A kormány erre a hétre újabb szavazást tervezett a kilépési megállapodásról, arra az esetre, ha sikerül megteremteni az elfogadáshoz szükséges többséget.



John Bercow, az alsóház elnöke azonban hétfőn - óriási belpolitikai vihart kavaró döntéssel - egy 1604-ben kelt parlamenti precedensvégzésre hivatkozva gyakorlatilag megtiltotta a kormánynak, hogy a Brexit-megállapodás múlt kedden elvetett verzióját "változatlan vagy jórészt változatlan" formában újból a ház elé terjessze vitára és szavazásra.



A brit kabinet több tagja, köztük Stephen Barclay Brexit-ügyi miniszter ennek ellenére jelezte, hogy a kormány a jövő héten mégis megpróbálja újból szavazásra terjeszteni az EU-val novemberben elért Brexit-megállapodást.



Ebből az is következhet, hogy a csütörtökön kezdődő EU-csúcsértekezleten nem feltétlenül születik döntés a halasztási kérelem ügyében. Szerdai brit médiaértesülések szerint felmerült a lehetősége egy soron kívüli EU-csúcs összehívásának a jövő hétre, kizárólag a halasztási kérés elbírálása végett.



Ifjabb Donald Trump, az amerikai elnök fia a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilapnak írt, szerdán megjelent cikkében azt írta, hogy a kilépés eredeti, jövő pénteki időpontja "a brit nép függetlenségi napja lehetne", de "mivel London a brüsszeli elit ellenőrzése alatt áll", az emberek akarata valószínűleg nem teljesül.



Az ifjabb Trump szerint úgy tűnik, "hogy a demokrácia az Egyesült Királyságban gyakorlatilag kimúlt".



Az amerikai elnök fia szerint apja választási győzelme után az Egyesült Államokban is voltak hasonló erőfeszítések a törvényes választási eredmény átfordítására.



"Az elitek nem adják fel egykönnyen a hatalmat, de folytatnunk kell a harcot azért, hogy (e hatalmat) visszaszerezzük a nép számára" - fogalmaz szerdai cikkében ifjabb Donald Trump.