Terrorista gyilkosság elkövetésével gyanúsítják az utrechti elkövetőt - Pénteken áll bíróság elé

Terrorizmus szándékával elkövetett gyilkossággal gyanúsítják az utrechti villamoson végrehajtott, három halottal járó hétfői lövöldözés elkövetőjét, de más lehetséges motivációt sem zárnak ki, azok továbbra is nyomozás tárgyát képezik - közölte a holland illetékes ügyészség csütörtökön.



Az ügyészség arra keresi a választ, hogy a gyanúsított kizárólag terrorista indítékból támadott-e, vagy cselekedetének személyes problémákból származó motívumai is vannak radikalizált ideológiával kombinálva - nyilatkoztak.



Az eddigi vizsgálati eredmények azt valószínűsítik, hogy a 37 éves, török származású elkövető egyedül tervelte ki és hajtotta végre a támadást - tették hozzá.



Frissítve:



Tanist pénteken bíróság elé áll, amelyet megelőzően pszichológiai vizsgálatnak vetik alá. Mint közölték, a pénteki tárgyalás is elsősorban annak megállapítására irányul, hogy tettét egyedül vagy más - mások - segítségével hajtotta-e végre.



A nyomozást végző hatóságok korábban közölték: azt a feltételezést, amely szerint a gyanúsított terrorista szándékból cselekedett, erősíti az elkövetés módja, valamint egy levél feljegyzései, amelyet a gyanúsított bérelt autójában találtak. Mint közölték, egyelőre nem találtak arra utaló jeleket, hogy kapcsolat lenne a török származású elkövető és az áldozatok között.



A holland sajtó úgy tudja, hogy az elkövető a bérelt autót meneküléshez kívánta használni egy tervezett támadáshoz. Az autóban talált idegen nyelvű szövegben pedig nagy betűkkel Allah neve szerepelt.



Az ügyészség korábbi tájékoztatása szerint Tanis hét hetet töltött börtönben januártól szexuális erőszak miatt, amelyet egy olyan nő ellen követett el, akivel korábban kapcsolatban volt. A férfi ígéretet tett arra, hogy együttműködik a rendőrséggel a nyomozás során ebben az ügyben, és engedélyezte, hogy személyiségi tesztet végezzenek el rajta pszichológusok. A bírók így jóváhagyták ideiglenes szabadlábra helyezését az ítélet kihirdetéséig.



A 37 éves Tanist többórás hajsza után fogták el hétfő kora este. Az Amszterdamtól délre fekvő hollandiai nagyvárosban lövöldöző férfi a halálos áldozatok mellett öt embert megsebesített, közülük hármat súlyosan.



A hollandiai városban hétfő délelőtt elkövetett támadásnak a három halott mellett öt sebesültje is van. A támadót, Gökmen Tanist őrizetbe vették.