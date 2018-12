Terror Strasbourgban: hárman meghaltak, hajtóvadászat indult a szökésben lévő elkövető után - fotók

Szijjártó: a jelenlegi információk szerint nincs magyar érintett

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart hivatalában a kedd este Strasbourgban, egy karácsonyi vásár közelében történt lövöldözésről.

Francia belügyminiszter-helyettes: nem biztos, hogy terrortámadás történt



Strasbourg lakóival szemben szeretném - a Nemzetgyűlés többi tagjával együtt - kifejezni szolidaritásunkat. A város lakói ma este egy olyan támadás áldozatai voltak, ami több ember halálát és több ember sérüléseit okozta

Minden támogatásom a strasbourgiaké és a polgármesterüké ezekben a szörnyű megpróbáltatásokban

- közölte Szijjártó Péter tárcavezető szerdán Budapesten, egy más témában tartott sajtótájékoztatót követően.Szijjártó Péter kiemelte: az ügyeleti telefonszámra hívás nem érkezett, a párizsi nagykövetségtől magyar állampolgár nem kért segítséget és a strasbourgi krízisközpont sem értesítette a követséget.Nem érkezett segítségkérés az Európa Tanács főtitkárságán és a szintén Strasbourgban működő Emberi Jogok Európai Bíróságán dolgozó magyaroktól sem. Egy Magyarországról érkezett, 40 fős egyetemi látogatócsoportból 9-en nem tudtak a szállásukra időben visszatérni a biztonsági intézkedések miatt, ők rendőri utasításra órákat töltöttek egy lépcsőházban. Az éjszaka folyamán strasbourgi képviselet végig kapcsolatban volt a csoportot vezető egyetemi tanárral, aki hajnalban azt mondta, hogy mind a kilencen épségben visszaértek a szállásukra.Bármilyen magyar érintettség esetén a francia hatóságok azonnal értesítik a párizsi nagykövetséget - közölte Szijjártó Péter.A külügyminiszter együttérzését fejezte ki az áldozatok családtagjainak, a sebesülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.Jó lenne, ha egyszer egy olyan adventi időszakot élhetnénk meg, amikor nem kell Európában karácsonyi vásárokat bezárni különféle támadások miatt - jelentette ki Szijjártó Péter.A francia belügyminiszter-helyettes szerint nem biztos, hogy terrortámadás történt kedd este Strasbourgban.A tettes indítéka egyelőre nem ismert, és lehet, hogy az illető már nincs is Franciaországban, hanem már Németországban van, és elképzelhető, hogy megsebesült a rendőrökkel vívott tűzpárbajban - tette hozzá Laurent Nunez a France Inter rádiónak nyilatkozva.A hatóságok betiltják a tüntetéseket Strasbourgban és környékén, hogy a biztonsági erők a lőfegyveres ámokfutó elfogására tudjanak koncentrálni, de az ország többi részén nem - mondta.Korábban már ismertté vált, hogy a 29 éves gyanúsított ismert volt a rendőrség előtt köztörvényes bűncselekmények miatt. Németországban lopásért ült börtönben, majd kiutasították az országból. Nunez most hozzátette, hogy a férfi radikalizálódott vallásgyakorlásában, és emiatt figyelték, de iszlám radikalizmusával kapcsolatban nem követett el bűncselekményt Franciaországban. Éppen kedd reggel kutatták át a lakását egy emberöléssel kapcsolatban, és az ügyben a rendőrség őrizetében van öt ember, akiket kihallgatnak.Közben a német rendőrség is bevezette a közeli határszakaszon a határellenőrzést, mint már korábban a francia - közölték más tisztségviselők.- közölte Christophe Castaner francia belügyminiszter szerdára virradóra tartott sajtótájékoztatóján, pontosítva azokat a korábbi értesüléseket, miszerint négyen vesztették életüket.Mint mondta, további tizenkét ember sebesült meg, köztük hatan kritikus állapotban vannak.A tárcavezető bejelentette, hogy a történtek miattmegerősítik a határvédelmet és a karácsonyi vásárok körüli biztonsági intézkedéseket is, hogy elejét vegyék hasonló támadásoknak.Castaner tájékoztatása szerintEgyszer 20 óra 20 perckor, majd 21 órakor. Hangsúlyozta: az elkövető továbbra is szökésben van, de a biztonsági erők 350 tagja kutat utána.A miniszter úgy fogalmazott, hogyElmondta, hogy a férfi "rendkívül kedvezőtlen módon" ismert a rendőrség előtt terrorizmushoz nem köthető bűncselekmények miatt. Hozzáfűzte: Franciaországban és Németországban is elítélték korábban a gyanúsítottat, aki börtönben is volt.Castaner közölte azt is, hogy feloldják a kijárási korlátozásokat, miután több városrész órákon át le volt zárva. A karácsonyi vásár környékén lévő épületekben biztonságba helyezett emberek időközben ezeket elhagyhatták.A miniszter bejelentette, hogy a strasbourgi városvezetés betiltja a tüntetéseket ezzel felszabadítva a biztonsági erőket, hogy elfoghassák a tettest. Hozzátette: a városi iskolák nyitva lesznek szerdán, de a szülőkre bízzák, ha a gyermekeiket otthon tartják aznap.Az Európai Parlament (EP) zárlatát is feloldották, a képviselők - saját felelősségükre - elhagyhatták az épületet. Ezt Antonio Tajani, az EP elnöke közölte az ülésteremben összegyűlt képviselőtársaival. A városközpontba készülők számára elmondta, hogy oda csak egy a rendőrség által biztosított konvojjal tudnak eljutni.Bangkokban egy kormánytisztviselő közölte a dpa hírügynökséggel, hogy a három halálos áldozat között van egy thaiföldi turista. A 45 éves férfi a feleségével a szabadságát töltötte a francia városban. Az asszony túlélte a támadást - tette hozzá a tisztségviselő a francia hatóságok tájékoztatása alapján.A párizsi főügyész, aki a terrorizmussal kapcsolatos ügyekben illetékes, hangsúlyozta, hogy a tettes indítéka egyelőre még nem ismert. A francia vádhatóság terrorcselekmény miatt indított vizsgálatot.Egyelőre egy terrorszervezet sem jelentkezett a támadás elkövetőjeként, ugyanakkor a dzsihadista weblapokat figyelő amerikai SITE központ szerint az Iszlám Állam hívei ünnepeltek a történtek miatt.Emmanuel Macron francia elnök az egész ország szolidaritásáról biztosította az áldozatokat és hozzátartozóikat.- írta az államfő szerdára virradóra Twitter-üzenetben. Sajtóértesülések szerint korábban egy válságtanácskozáson vett részt a francia belügyminisztériumban.- reagált a történtekre a német kormány szóvivője a Twitteren.- tette hozzá Steffen Seibert.A France Info műsorszolgáltató a rendőrségre hivatkozva jelentette, hogy a rendvédelmi szervek nem találták otthonában a 29 éves, gyilkossági kísérlettel vádolt gyanúsítottat. Két, névtelenséget kérő rendőrségi forrás ugyanakkor arról számolt be, hogy a férfi lakását egy rablással összefüggésben kutatták át a hatóságok.- mondta Haut-Rhin (francia megye - a szerk.) képviselője, Olivier Becht, aki maga is strasbourgi.Hozzátette: Egyértelműen az áldozatokkal, a családjukkal, az ott élőkkel közösen vagyunk fájdalomban, szomorúságban és szolidaritásban.Természetesen közben a rendfenntartó erőkre is gondolunk, akik mindent megtesznek, amit csak tudnak, hogy elfogják a lövöldözőt ezekben a nagyon bonyolult körülményekben - idézte a Le Figaro - posztolta Twitteren Párizs polgármestere.A héten a városban tart ülést az Európai Parlament is. A lövöldözés után lezárták az EP épületét is, se ki-, se bemenni nem lehet.Emmanuel Foulon, az Európai Parlament egyik sajtósa ott volt a közelben, azt írta a Twitteren, hogy pánik volt, miután lövéseket hallottak, az emberek lehasaltak az éttermekben. Utána látták, ahogy fegyveres rendőrök szaladnak az utcán - írják.Benedek EP-képviselő pár sarokra volt, amikor a lövéseket meghallotta. Utána azt látta, hogy futni kezdenek az emberek, de akkor még nem lehetett tudni, hogy mi történt. Az Indexnek kedd este azt mondta, behúzódott egy étterembe, és a rendőrség és a katonaság az egész környéket lezárta, szóval ki se tudna onnan jönni.Az elkövető, akit már azonosítottak, szökésben van.Az első percekben még ellentmondásos, nem hivatalos forrásokból származó információk láttak napvilágot. Internetes felületén a Le Figaro című francia lap például azt írta, hogy egy férfi nyitott tüzet automata fegyverből, négyen megsebesültek. Több forrás szintén sebesültekről írt, a Reuters hírügynökség a helyi tűzoltóságra hivatkozva viszont azt jelentette, hogy egy ember meghalt. Csak ezután érkezett a prefektúra részéről immár hivatalos közlés.A közösségi média szerint a francia nagyváros központjának egy részét lezárták, a francia belügyminisztérium pedig felszólította a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A központ lezárt részéből csak kimenni lehet, be viszont senki nem juthat.A DNA című helyi hírportál rendőrségi forrásra hivatkozva feltételezi, hogy terrorcselekmény történt.A lövöldözés után mozgósították a biztonsági szolgálatokat - írta Twitter-bejegyzésében a francia belügyminiszter.Christophe Castaner azt kérte mindenkitől, hogy ne terjesszenek rémhíreket, hanem kövessék a hatóságok tanácsait.A belügyminiszter a helyszínre utazik Emmanuel Macron francia elnök utasítására, akit folyamatosan tájékoztatnak a Strasbourgban történtekről.Rendőrségi források megerősítették, hogy Strasbourgban a Kléber tér és egy karácsonyi vásár helyszíne között történt a halálos áldozatokkal is járó lövöldözés, amelyben többen megsebesültek.Az Európai Parlament egyik tagja, Eva Kaili ugyancsak a Twitteren írta, hogy a hatóságok életbe léptették a biztonsági protokollt, és lezárták az Európai Parlament épületét, amelyben jelenleg is tartózkodnak képviselők. Ők egyelőre nem hagyhatják el az épületet.A helyi rendőrség közölte, hogy azonosították az elkövetőt, akt nagy erőkkel keresnek. A terrorelhárító ügyész is vizsgálja az ügyet.Azonosították a kedd esti strasbourgi lövöldözőt, akit a hatóságok lázasan keresnek - jelentette be a helyi prefektúra - közölte az MTI.Továbbra is egy halottról szólnak a jelentések.Emmanuel Macron francia elnök, miután értesült a lövöldözésről - idő előtt távozott az Elysée-palotában zajló egyik találkozóról, közben pedig Strasbourgba küldte a belügyminisztert.A város kijáratánál, a francia-német határon szigorú ellenőrzés alá vonják a mindkét irányba tartó gépkocsikat.Christophe Castaner azt kérte mindenkitől, hogy ne terjesszenek rémhíreket, hanem kövessék a hatóságok tanácsait.Rendőrségi források megerősítették, hogy Strasbourgban a Kléber tér és egy karácsonyi vásár helyszíne között történt a halálos áldozattal is járó lövöldözés, amelyben többen megsebesültek.Az Európai Parlament egyik tagja ugyancsak a Twitteren írta, hogy a hatóságok életbe léptették a biztonsági protokollt, és lezárták az Európai Parlament épületét, amelyben jelenleg is tartózkodnak képviselők. Ők egyelőre nem hagyhatják el az épületet.Az áldozatról megrázó képet töltöttek fel a Twitterre:Az első percekben még ellentmondásos, nem hivatalos forrásokból származó információk láttak napvilágot. Internetes felületén a Le Figaro című francia lap például azt írta, hogy egy férfi nyitott tüzet automata fegyverből, négyen megsebesültek. Több forrás szintén sebesültekről írt, a Reuters hírügynökség a helyi tűzoltóságra hivatkozva viszont azt jelentette, hogy egy ember meghalt. Csak ezután érkezett a prefektúra részéről immár hivatalos közlés.A közösségi média szerint a francia nagyváros központjának egy részét lezárták, a francia belügyminisztérium pedig felszólította a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A központ lezárt részéből csak kimenni lehet, be viszont senki nem juthat.A DNA című helyi hírportál rendőrségi forrásra hivatkozva feltételezi, hogy terrorcselekmény történt.Lövöldözés volt kedd este Strasbourg belvárosában, egy karácsonyi vásáron, többen megsebesültek. A Reuters hírügynökség értesülései szerint egy ember meghalt.