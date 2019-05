Tényleg van szaga a pénznek: 1,2 millió eurót szagolt ki Luke, a rendőrkutya

Bevetésének első fél éve alatt 1,2 millió eurónyi készpénzt szagolt ki légiutasoknál egy speciálisan kiképzett német rendőrkutya a düsseldorfi repülőtéren - közölte a repülőtéri vámhivatal.



Luke, a hároméves juhászkutya jelenleg az egyetlen olyan rendőrkutya Németországban, amelyet arra képeztek ki, hogy kiszimatolja azokat személyeket, akik nagyobb mennyiségű készpénzt visznek magukkal.



Az Európai Unióban 2007 óta kötelező a 10 ezer eurónál nagyobb készpénzösszeg bejelentése az uniós határ átlépésekor. A jogszabály célja megakadályozni terrorcselekmények vagy más súlyos bűncselekmények, például drogcsempészet finanszírozását, a pénzmosást, de az ellenőrzéskor lebukhatnak akár olyanok is, akik jogosulatlanul vesznek fel állami segélyt.



A düsseldorfi repülőtéren Luke az elmúlt hat hónapban 21 utas esetében szagolt ki nagy mennyiségű készpénzt, 1,2 millió euró összértékben, bár a vámosok végül mindegyik esetet rendben lévőnek találták.



A pénznek igenis van szaga - magyarázta Sabine Mohren kutyakiképző, hozzátéve, hogy minden valutának más a szaga a felhasznált papírtól és festékanyagoktól függően. Luke-ot euró, dollár, angol font és török líra kiszimatolására képezték ki.



A különleges kiképzésű rendőrkutya egyhuzamban legfeljebb 20 percig szaglászhatja az utasokat, utána legalább ilyen hosszú szünetet kell tartania, hogy újra kitisztuljanak a szaglószervei. Évente egyszer ellenőrző vizsgán kell részt vennie.



Személyszaglászó rendőrkutyaként azért esett a választás Luke-ra, mert egyáltalán nem agresszív, eltérően a poggyásztérben dolgozó "kollégáitól", akik kicsit erőszakosabb viselkedést is megengedhetnek maguknak, például összenyálazhatják, valamelyest akár meg is harapdálhatják, karcolhatják a bőröndöket.



A düsseldorfi vámosok remélik, hogy Luke az elkövetkező években még további eurómilliókat szagol ki az utasoknál.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)