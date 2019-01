Teherán az amerikai figyelmeztetés ellenére sem állítja le űrrakétaprogramját

Mohammad Dzsavád Zaríf, aki hivatalos látogatáson járt Újdelhiben, a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva azt is kijelentette, hogy a nagyhatalmakkal az atomprogramjáról 2015-ben megkötött szerződés felmondása is lehetséges megoldás Teherán számára, de nem ez az egyetlen megtárgyalható lehetőség.



Az Egyesült Államok januárban előzetesen óvta Teheránt a három tervezett űrrakéta indításától, amely szerinte sérti az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatát, mivel ballisztikus rakétákról van szó.



Az ENSZ BT 2231. határozatában felszólította Iránt, hogy nyolc évig tartózkodjon atomtöltetek hordozására alkalmas ballisztikus rakéták fejlesztésétől.



Irán kizárta Washingtonnal a tárgyalásokat katonai kapacitásairól, különös tekintettel a Forradalmi Gárda elitegység által folytatott rakétaprogramra. Teherán azt hangsúlyozza, hogy a program kizárólag védelmi jellegű, és tagadja, hogy rakétai atomtöltet hordozására alkalmasak.



Donald Trump amerikai elnök májusban mondta fel a teheráni atomprogramról a nyugati hatalmak, valamint Irán által aláírt atomalkut, amelynek fejében Irán vállalta, hogy a nemzetközi szankciók fokozatos feloldása fejében korlátozza atomprogramját. Trump egyben az Irán elleni szankciókat is ismét életbe léptette. Az amerikai elnök szerint a szerződés hiányossága, hogy nem tért ki a ballisztikus rakéták fejlesztésére és az Irán szíriai, jemeni, libanoni és iraki szövetségeseinek szállított rakétákra.