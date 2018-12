Távozik hivatalából Donald Trump kabinetfőnöke

Az év végéig távozik hivatalából John Kelly, a washingtoni Fehér Ház kabinetfőnöke - jelentette be szombaton Donald Trump. Az amerikai elnök azt is közölte: Mark Milley tábornokot jelöli a vezérkari főnökök egyesített bizottsága elnökének.



Kelly utódját egy-két napon belül megnevezik - mondta el Trump újságíróknak.



Az amerikai sajtó az utóbbi napokban már cikkezett a kabinetfőnök küszöbönálló távozásáról, mivel Trump és Kelly kapcsolata látványosan megromlott, sajtóértesülések szerint már beszélő viszonyban sincsenek.



Kelly korábban belbiztonsági miniszter volt, az elnök 2017 júliusában nevezte ki kabinetfőnökévé.



Donald Trump a Twitteren jelentette be, hogy Mark Milley jelenlegi vezérkari főnököt jelöli a vezérkari főnökök egyesített bizottsága elnökének. A bejelentés hónapokkal előzi meg az időszerű kinevezést, mert a vezérkari főnökök egyesített bizottsága jelenlegi vezetőjének, Joseph Dunford tábornoknak a megbízatása csak alig tíz hónap múlva jár le.