Tanulságos tavalyi esetek Ausztriában dolgozóktól - részarányos szabadságtól az adóalap-csökkentésig

A tanácsadásban az IngáZóna partnere az Ausztriai–Magyar Ügyek Tanácsadó Iroda – Hitel, állami támogatások (Andesz 2006 Bt.), szakértőik – Kőné Hérics Eszter és Mogyorósiné Vida Szabina – adnak válaszokat olvasóink kérdéseire.

„A szezonmunkát végzőnek is jár részarányosan szabadság Ausztriában?" – kérdezte olvasónk. Azt érdemes tudnia, hogy a teljes éves szabadságkeret legalább öt hét, 25 munkanap. Ez azoknak jár, akik heti öt munkanapot, tehát havonta húsz munkanapot teljesítenek. Akiknek ennél kevesebb munkanap van a szerződésükben, azok részarányosan kaphatnak éves szabadságkeretet. Annak felhasználásáról természetesen a munkaadóval és a kollégákkal is egyeztetni kell.Arról is több olvasónk érdeklődött, hogy Ausztriában a 13. és a 14. havi bér nem kötelező juttatás. A gyakorlatban viszont szinte minden ágazat minden dolgozója kapja ezt a pluszt. Ha valaki nem dolgozott egész évben, természetesen csak részarányosan kaphatja. S a fizetett szabadságra alapbér jár. A 13. és 14. havi bér szintén az alapbér összege. A próbaidő alatt, ami a legtöbb esetben egy hónap, nem jár szabadság, csak a törvény által előírt szabadnap például a kereskedelemben.A fizetett szabadságot és az arra járó Urlaubsentgeltet (üdülési hozzájárulás) nem szabad összetéveszteni az adott ágazatban irányadó kollektív szerződés szabályai szerint fizetendő 13. havi juttatással (Sonderzahlung, Urlaubszuschuss, különleges fizetés, szabadságpénz, üdülési támogatás) és a 14. havi bérrel(Weihnachtsremuneration, karácsonyi pénz, bónusz).„Létezik olyan az ausztriai munkajogi szabályok szerint, hogy rendkívüli, súlyos családi problémák esetén kötelező elengednie szabadságra dolgozóját a cégtulajdonosnak?" – érdeklődött olvasónk. Rendkívüli családi tragédia esetén sem köteles azonnal elengedni dolgozóját az ausztriai munkáltató. Természetesen a gyakorlatban az osztrákoknál is törekednek az ilyen helyzetek emberséges megoldására. Igyekeznek a lehető leghamarabb szabadságot biztosítani.„Azért szoktam az osztrák főnökömet a béremről kérdezni, mert a helyi kollégáim több pénzt kapnak, igaz, mindegyikük több évtizede a cégnél van, én pedig még csak alig több mint egy éve" – fogalmazott az ingázó. Szakértőink tájékoztatása szerint az ausztriai bérek aszerint emelkednek, ki hány éve dolgozik az adott szakágban. Három-öt évente lép bérsávot a dolgozó. Az sem mindegy, a kezdéskor szakmai minimálbérre, segédmunkás-minimálbérre, dolgozói vagy alkalmazotti minimálbérre jelentették-e be. Az ingázó munkavállalókat szinte mindig segédmunkás-minimálbérre jelentik be, végzettségtől függetlenül. Ez az egyik legalacsonyabb kategória.Többen érdeklődtek a munkanélküli-segélyről is. Aki Ausztriában él életvitelszerűen, tehát nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, az kaphat ilyen ellátást az osztrákoktól. Amikor letelik, jogosult lesz úgynevezett Notstandshilfére (rendszeres szociális segély), ami egy hasonló juttatás, azt néhány hónapig igényelheti. Eltartott feleségre, ha nem dolgozik, külön juttatás segély formájában nem igényelhető, a gyermekek után a családi pótlék jár. Vannak, akiknek csak úgynevezett melléklakcímük van Ausztriában és azt azért tartják fenn, mert Magyarországról járnak át dolgozni az osztrákokhoz, de csak hetente mennek haza a családjaikhoz, ezért albérletben alszanak hét közben. Ők a lakásbérleti költségeket az éves adóbevallásban adóalap-csökkentő tételként elszámolhatják.„Behívatta az osztrák vezetőnk a nálunk dolgozó összes magyart külön-külön. Mindannyiunkat figyelmeztetett, hogy egymás között se beszéljünk magyarul" – panaszkodtak gyárban dolgozók. Az igaz, hogy az osztrák cégvezetők felhívhatják arra külföldi dolgozóik figyelmét, hogy ha nem csak magyarok tartózkodnak egy munkaterületen az üzemen belül – vagy épp az egyik főnök hallótávolságon belül van –, akkor lehetőleg egymás között is németül kommunikáljanak. Ez a munkaszervezés, a munkabiztonság miatt fontos lehet.