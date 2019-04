Támadás ért egy katonai tábort Maliban, több halott

Egyelőre egy csoport sem jelentkezett a támadás elkövetőjeként, ugyanakkor Mali központi részét az utóbbi években az al-Kaida nemzetközi terrorhálózattal kapcsolatban álló iszlamisták tartják rettegésben.



Az ismeretlen támadók a hadsereg Guirében lévő táborát egy tizenegy kocsiból álló konvojjal közelítették meg - közölte Niame Keita helyi tisztségviselő. "Felgyújtották a tábort és felszerelést zsákmányoltak" - tette hozzá.



A mali védelmi minisztérium megerősítette a történteket mondván a halottak mellett többen megsebesültek.



Márciusban az al-Kaida helyi ága jelentkezett egy hasonló támadás elkövetőjeként, amelyben tizenhat katona vesztette életét a központi fekvésű Mopti térségében.



Az elharapódzó erőszak miatt nyújtotta be lemondását a múlt héten Soumeylou Boubeye Maiga, Mali miniszterelnöke maga és kormánya nevében, amit az államfő el is fogadott.



Március 23-án ugyanis fegyveresek mészárolták le az Ogossagou Peulh nevű fali lakóit, mintegy 160 embert, köztük várandós nőket és időseket is. Április elején több tízezren követelték a kormány lemondását Bamako utcáin.



Az al-Kaida és a vele szövetséges fegyveres csoportok igyekeznek felszítani és kihasználni az etnikai feszültségeket Maliban, Nigerben és Burkina Fasóban. Maliban 2013-ban a francia hadsereg avatkozott be, hogy megakadályozza a szélsőségesek térhódítását. A fegyveres milíciák azóta újraszervezték magukat, és ismét egyre nagyobb a befolyásuk Mali középső és északi részén.