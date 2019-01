Tajvani elnök: Kína célzatos kampánnyal ássa alá a demokráciát a szigeten

A külföldi média képviselői előtt Tajpejben mondott beszédében az államfő kiemelte: ezt a szándékot támasztja alá az is, hogy a pekingi vezetés a tajvani kormány helyett az ellenzéki pártokkal akar tárgyalni.



Caj szerint Peking szándéka az, hogy visszájára fordítsa a tajvani demokratikus folyamatokat, és megossza az ottani társadalmat. Sürgette a tajvani politikai pártokat, hogy egyöntetűen utasítsák el az "egy ország, két rendszer" elvét, s felejtsék el az úgynevezett 1992-es megegyezést.



"Ne is említsék többé az 1992-es megegyezést, mert Kína ezt az +egy ország két rendszer+ mechanizmusaként határozta meg, ami nem ad lehetőséget rugalmas értelmezésnek" - húzta alá a tajvani elnök. Úgy fogalmazott, hogy Kína ezzel világossá tette Tajvannal kapcsolatos politikai szándékait és az egyesítés felé tett lépéseit.



Az 1992-es megegyezés egy szóbeli megállapodásra vonatkozik, amelyet a tajvani Kuomintang-vezetés képviselői kötöttek a kínai kommunista hatalom tisztségviselőivel. A Kuomintang meghatározása szerint a megegyezés alapján a Tajvani-szoros mindkét partján elismerik, hogy csak "egy Kína" van, de a felek szabadon értelmezhetik, hogy mit is jelent ez a Kína-fogalom. Peking ugyanakkor nyilvánosan sohasem támogatta a Kuomintang-meghatározás ez utóbbi pontját.



Az elnök egyúttal felszólította Tajpej szövetségeseit, hogy vegyék védelmükbe Tajvan szuverenitását az egyre agresszívebbé váló kínai retorikával szemben. Tajvan fő szövetségese az Egyesült Államok, annak ellenére, hogy hivatalosan nem ismerte el a sziget önállóságát. Az elnök több támogatást követelt a nemzetközi közösségtől Tajvan szabadságának, demokráciájának és lakosai emberi jogainak védelmében, és kijelentette: a tajvaniak elszántan védelmezni fogják a szigetük szabadságát.



Hszi Csin-ping kínai elnök szerdán kijelentette, hogy Peking erőfeszítéseket tesz az 1949 óta önállóan kormányzott sziget Kínával történő békés "újraegyesítésére", de arra is figyelmeztetett, hogy Kína az erő alkalmazásáról sem mond le.



A pekingi Nagy Népi Csarnokban mondott beszédében Hszi Csin-ping megerősítette, hogy az újraegyesítésnek az "egy Kína" elve alapján kell végbemennie, amely Tajvant Kína részeként határozza meg.



Caj még szerdán leszögezte, hogy Tajvan nem fogadja el az "egy ország, két rendszer" elvet Kínával való kapcsolatában, és minden tárgyalásnak két egyenrangú kormány között kell zajlania. Pekingnek bele kell nyugodnia a Tajvani Köztársaság létezésébe - tette hozzá.



Peking az "egy ország, két rendszer elvet" alkalmazza Hongkong és Makaó esetében, amelyek széles körű autonómiát élveznek, miközben Kína fennhatósága alá tartoznak.



A kínai nacionalisták 1949 decemberében, a polgárháború végén, a kommunisták alapította Kínai Népköztársaság megszületésekor menekültek Tajvanra, ahol továbbra is fenntartották a kommunisták által megdöntött "Kínai Köztársaságot".



Bár jelenleg a két fél szoros gazdasági, kulturális és személyi kapcsolatokat ápol, a demokráciájára büszke Tajvan nem érdekelt abban, hogy az autokrata Peking kormányzása alá kerüljön.