Szörnyű családi dráma: két gyermekét és feleségét is agyonlőtte

Letartóztatták a kelet-pakisztáni Multán hatóságai azt a férfit, aki agyonlőtte feleségét, gyerekeiket és felesége több családtagját, mert arra gyanakodott, hogy a nő hűtlen volt hozzá - közölték hatósági források kedden.



Mohamed Adzsmal az apja és a testvére kíséretében tört rá a rokonai házában tartózkodó nőre. A három férfi tüzet nyitott az összegyűltekre, és kilenc embert lőtt le, köztük az asszonyt és az Adzsmallal közös két gyereküket is, ezután pedig felgyújtották a házat.



Mohamed Imrán, a helyi rendőrfőnök azt közölte, hogy Adzsmalt és az apját már letartóztatták, a testvért pedig nagy erőkkel keresik.



Pakisztánban minden évben hűtlenséggel vádolt nők százait ölik meg. Az úgynevezett becsületgyilkosságok ellen számos emberi jogi szervezet emelt szót, egyebek közt a Pakisztáni Emberi Jogi Bizottság is.



A becsületgyilkosságok elkövetői általában komoly következmények nélkül megússzák tettüket, mert a pakisztáni jogszabályok szerint az áldozat szülei megbocsáthatnak a gyilkosnak, ezeket a bűncselekményeket pedig általában családon belül követik el.



A rendőrségi statisztikák szerint 2018-ban csaknem 800 embert vettek őrizetbe becsületgyilkossággal kapcsolatos bűncselekmények miatt. Az őrizetbe vettek között sok a nő.



A Pakisztáni Emberi Jogi Bizottság szerint azonban évente akár több ezren is elkövethetnek ilyen bűncselekményeket vagy bűnrészesek lehetnek benne, a legtöbb esetet ugyanis még mindig nem jelentik a rendőrségnek.



