Szombat reggel óta 450 rakétát lőttek Gázából

Benjámin Netanjahu erőteljes izraeli támadásokat rendelt el válaszul a gázai fegyveresek ellen. Az izraeli katonai rádió vasárnapi jelentése szerint az izraeli miniszterelnök a szokásos heti kormányülés kezdetén bejelentette, hogy "erőteljes támadásokat" rendelt el, és hogy a Hamász vezetői "súlyos árat" fognak fizetni a szombat reggel óta folytatott rakétatámadásokért. Netanjahu azt is közölte, hogy a Hamász nemcsak saját harcosainak a tetteiért felelős, hanem az általa vezetett Gázai övezetben működő Iszlám Dzsihád terrorszervezet cselekedeteiért is.



Ezután a kormányfő részvétét fejezte ki az egyik rakéta halálos áldozata családjának, és jobbulást kívánt a rakétatámadások több tucat, jelenleg is az ország déli részének kórházaiban ápolt izraeli sebesültjének. Az izraeli hadsereg vezetése közölte, hogy célba vették az övezet déli részén az Iszlám Dzsihád egyik csoportját, amely egy fegyverraktárban tartózkodott. Palesztin oldalról egyelőre nem számoltak be az ott történt esetleges sebesülésekről. Az izraeli katonai vezetők a gázai határhoz vezényelték a hetes számú páncélos zászlóaljat, hogy felkészüljenek arra, hogy a következő napokban esetleg fokozódnak a hadműveletek, miután éjszaka is több mint száznegyven rakétát lőttek Gázából izraeli területre a katonai rádió közlése szerint.



Vasárnap egy aknavető lövedéke egy óvoda mellett csapódott be az övezet szomszédágának egyik izraeli településén. Az óvoda üres volt, mert a hadsereg polgári védelmi egységeinek utasítása alapján vasárnap - amely a hét kezdete, teljes értékű munkanap Izraelben - Gáza negyven kilométeres körzetében zárva kell tartani az oktatási intézményeket. A légierő éjszaka is több tucat épületet lőtt válaszul az övezetben, köztük a Hamász és az Iszlám Dzsihád helyi vezetőinek otthonait, valamint vasárnap reggel egy éppen rakétát indító fegyveres csoportot. Jonathan Kornikusz hadnagy, katonai szóvivő azt közölte a Jediót Ahronót című újság honlapjával, a ynettel, hogy a szombaton rakétatámadás nyomán elhunyt állapotos, kisgyerekes gázai asszonyt, valamint tizennégy hónapos kisgyermekét nem izraeli, hanem gázai rakéta ölte meg, amely nem jutott el Izraelig, hanem még az övezeten belül csapódott be.



Előzőleg a gázai egészségügyi minisztérium azt állította, hogy Izrael végzett a harminchét éves Szeba Abu Ararral és gyermekével Gáza város keleti részében lévő otthonában szombaton. Az övezet legnagyobb településének, Gáza városnak a keleti határa a gázai-izraeli határ közelében fekszik. Délután temetik az 58 éves, négygyerekes Móse Agadit, aki szombat éjjel Askelónban, egy ház kapujában halálosan megsebesült. A 2014-es, ötven napig tartó gázai Erős Szikla hadművelet óta ő volt az első halott, aki gázai rakétatámadásban vesztette életét. Izraelt kényes időpontban érték az újabb támadások, ugyanis jövő szerdán kezdődik a legfontosabb nemzeti ünnep, az emlékezés napja, majd csütörtökön a függetlenségi nap, amelyen hagyományosan rengeteg szabadtéri rendezvényt szerveznek országszerte. Emellett május közepén megkezdődik Tel-Avivban az Eurovíziós Dalfesztivál, amelyre egész Európából több ezer vendéget várnak.



Katonai szakértők szerint éppen ezért valószínűtlen egy olyan nagyobb izraeli ellencsapás, amely akár hosszan tartó rakétaháborúhoz vezethetne a Hamásszal és az Iszlám Dzsiháddal.