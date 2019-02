Szmogriadó esetén ingyenes lesz a tömegközlekedés Prágában

Ingyenessé teszik a közösségi közlekedést Prágában az erősen szennyezett levegőjű napokon, az intézkedés már a szmogriadó legalacsonyabb fokozata esetén életbe lép - jelentette be a cseh főváros önkormányzata.



Az ingyenesség minden tömegközlekedési eszközre vonatkozik, ugyanakkor a bérletesek nem kérhetnek visszatérítést a szmogos napokra, amikor amúgy is díjmentesen utazhatnának.



Az intézkedés napi 5 millió koronára (62 millió forint) becsült költségét a városi költségvetés tartalékából fedezik. Az önkormányzat szerint a többletköltség előteremtésénél nagyobb gond, hogy a tömegközlekedési eszközök már így is kapacitásuk felső határán működnek.



A szmogriadó hét fokozatának egyikét a Cseh Hidrometeorológiai Intézet mérései alapján rendelik el. Prágában évente átlagosan 5-7 szmogosnak minősített nap van, de ez lehet több, mert tavaly szigorítottak a légszennyezettségi határértékeken.



Csehországban a főváros a második legszennyezettebb levegőjű település Ostrava után. Míg az észak-morvaországi városban főleg a gyáripar a felelős ezért, Prágában a szennyezés 80 százaléka a közlekedésből származik.



A prágai önkormányzat emellett tervezi a fűtésben a szilárd tüzelőanyagok visszaszorítását is.