Szlovénia elítéli a magyar kormány által a trianoni békeszerződés évfordulóján közzétett térképet

Eltűnt villanyszerelők - Nem engedték (volna) ki első fokon sem É. Imrét - fotók

Mácsik Zoltán családja eljött a pénteki tárgyalásra; most is a bíróság kapujáig jutottak, s ha É. Imrével nem is, de az ügyvédjével végül szót váltottak.