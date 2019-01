Szlovénia eláll a vízerőmű építésének projektjétől a Mura több szlovén szakaszán

Szlovénia eláll a vízerőmű építésének projektjétől a Mura több szlovéniai szakaszán - jelentette be Jure Leben szlovén környezetvédelmi miniszter kedden.



A tárcavezető erről a Mura menti járások vezetővel tartott tanácskozásán beszélt, ahol Miguel Clüsener-Godttal, a UNESCO Ember és bioszféra című programjának vezetőjével közösen tanúsítványt nyújtott át a résztvevőknek arról, hogy a Murát bioszféra-övezetnek nyilvánították.



Az új szlovén kormány koalíciós megállapodásban kötelezte magát, hogy leállítja a vitatott szlovén vízerőmű építését a Murán, amely ellen az elmúlt években számos külföldi és belföldi környezetvédő szervezet tiltakozott.



Az erőmű építésével megbízott állami konzorcium az előkészületekre eddig 10 millió eurót költött, az állítva, hogy a vízerőmű használata segít Szlovéniának abban, hogy teljesítse kötelezettségét, miszerint néhány éven belül az energiafelhasználás 25 százalékát zöld energia teszi ki az országban.



Környezetvédelmi szervezetek szerint ugyanakkor a vízerőmű megépítése veszélyeztette volna a Mura természetes turisztikai lehetőségeit, csökkentette volna a föld alatti vizek szintjét, ami veszélyeztette volna az ivóvízellátást, továbbá az ökológiai kár is sokkal nagyobb lett volna, mint azt a környezeti hatástanulmányokban bemutatták. Egyedi mocsaras területről van szó, amelyből eltűntek volna a területre jellemző hal- és madárfajok - hangoztatták.



A terület egyébként része az öt országot átölelő Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumnak, amelyet Európa Amazonasának is neveznek.