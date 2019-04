Szkripal-ügy - A mérgezés egyik túlélőjét fogadta a londoni orosz nagykövet

Oroszország londoni nagykövete fogadta a novicsok katonai idegméreg-hatóanyaggal elkövetett tavalyi angliai merényletkísérlet egyik brit túlélőjét. Alekszandr Jakovenko nagykövet a találkozón megismételte azt a többször hangoztatott moszkvai álláspontot, hogy a méreganyag nem származhatott Oroszországból.



Az idegméreggel tavaly márciusban próbálták megölni a délnyugat-angliai Salisbury városában Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős katonai hírszerzőügynököt és lányát, Julija Szkripalt.



A merényletkísérletet mindketten túlélték, jelenlegi tartózkodási helyüket a brit hatóságok titokban tartják.



Tavaly nyáron azonban két brit állampolgár, Charlie Rowley és élettársa, a háromgyermekes Dawn Sturgess is súlyos mérgezést szenvedett, miután Salisburyben megtalálták a méreganyagot tartalmazó, a Szkripalék elleni támadás elkövetői által elhajított parfümös fiolát.



Rowley-t hosszas kezelés után kiengedték Salisbury kórházából - ahol Szkripalékat is kezelték -, Dawn Sturgess azonban tavaly júliusban ugyanebben a kórházban meghalt.



A Sunday Mirror című vasárnapi baloldali brit lap kezdeményezésére Jakovenko a londoni orosz nagykövetségen fogadta a továbbra is súlyos beteg Charlie Rowley-t.



Rowley a lapnak a találkozóról beszámolva elmondta: az orosz nagykövet azt mondta neki, hogy ha valóban orosz gyártmányú novicsok méreganyagról lett volna szó, abba "mindenki belehalt volna".



Rowley elmondása szerint Jakovenko hozzátette: Oroszország csak csekély mennyiségű novicsok hatóanyagot tárol, a még meglévő készleteket ellenszérumként használja, de a gyártást már beszüntette.



Az orosz nagykövet szerint a novicsok típusú hatóanyagot csak Csehországban és Amerikában gyártják. "Megkérdeztem, tényleg úgy gondolja-e, hogy a támadást Nagy-Britannia követte el. Azt válaszolta, hogy nem tudja, mivel a brit kormány nem közöl vele semmit, viszont úgy gondolja, hogy (a merényletkísérletben használt) novicsok csak Amerikából érkezhetett" - idézi a Sunday Mirror a mérgezés brit túlélőjének beszámolóját.



Charlie Rowley elmondása szerint Jakovenko nagykövet kijelentette azt is, hogy a brit védelmi minisztérium Porton Down városában - Salisburytől nem messze - működő vegyi és biológiai kutatóintézetében szintén vannak novicsok-készletek.



Rowley megkérdezte a nagykövetet, hogy találkozhatna-e személyesen Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Jakovenko megígérte, hogy továbbítja a kérést.



Charlie Rowley szerint Jakovenko "beszélni nagyon jól tud, de amit mondott, abban sok orosz propaganda volt".



A 67 éves Szergej Szkripal az orosz katonai hírszerzés (GU, korábbi rövidítésével GRU) ezredeseként a brit külső hírszerzésnek (MI6) is dolgozott. Hazájában 13 év fegyházra ítélték, de egy orosz-amerikai kémcsere keretében 2010-ben letelepedhetett Nagy-Britanniában, ahol brit állampolgárságot kapott, és a tavaly márciusban történt mérgezéses incidensig Salisburyben élt.



A brit kormány az orosz katonai hírszerzés két ügynökét gyanúsítja a gyilkossági kísérlettel, Moszkva azonban folyamatosan és határozottan cáfolja, hogy bármi köze lenne a Szkripal-ügyhöz.