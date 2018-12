Szíriai válság: Törökország és Oroszország tiszteletben fogja tartani Szíria szuverenitását

Lavrov szerint az orosz és a török fél is megerősítette, hogy a válságrendezés szigorúan az ENSZ Biztonsági Tanács vonatkozó, 2254-es számú határozatával összhangban, Szíria szuverenitásának és területi épségének feltétel nélküli tiszteletben tartásával fog zajlani. Hasonló szellemben nyilatkozott Cavusoglu is. Mint fogalmazott: az asztanai folyamat egyik letéteményeseként Törökország is elkötelezett Szíria területi épségének és egységének megtartása mellett, és kész szembeszállni minden cselekménnyel, amely ezeknek az elveknek az aláásására irányul.

Törökország és Oroszország tiszteletben fogja tartani Szíria szuverenitását és területi épségét az amerikai katonák kivonulása után is, szorosan együtt fognak működni egymással és Iránnal is a szíriai válság rendezése érdekében - jelentette ki szombaton Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, miután Moszkvában tárgyalt török kollégájával, Mevlüt Cavusogluval. Az elsősorban az észak-szíriai helyzetnek szentelt másfél órás találkozón rajtuk kívül részt vett Szergej Sojgu orosz és Hulusi Akara török védelmi miniszter, illetve katonai és titkosszolgálati vezetők is jelen voltak.Cavusoglu hozzátette, hogy Törökország a továbbiakban is szoros együttműködést akar folytatni Oroszországgal és Iránnal a szíriai válság és a regionális kérdések rendezése érdekében. Ankara és Moszkva véleménye egyezik abban, hogy meg kell semmisíteni minden szíriai terrorszervezetet - tette hozzá.Recep Tayyip Erdogan török elnök december 12-én jelentette be, hogy rövidesen hadműveletet kezdenek az Eufrátesztől keletre a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia és a Demokratikus Szövetség párt ellen, amelyeket Ankara a szakadár Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) szövetségeseinek tekint. Törökország eddig két hadműveletet hajtott végre Szíriában, és ütközőövezet hozott létre a határ menti Aazaz és Dzserablúsz között, valamint elfoglalta a kurdok lakta Afrín térségét. Erdogan december 19-én bejelentette, hogy befejeződtek a hadművelet előkészületei.Az is az előzményekhez tartozik, hogy pénteken az Egyesült Államok által támogatott YPG kérésére a szíriai kormány katonái bevonultak az észak-szíriai Manbidzs városába. Ezt üdvözölték a Damaszkusz legfőbb szövetségesének tekintett Moszkvában és Teheránban is. Az YPG azért kérte a szíriai kormányerők bevonulását, hogy megvédje a várost a török fenyegetéstől. Néhány órával a kormányerők bevonulása után a törökbarát szíriai ellenzéki milícia is bejelentette, hogy a török erőkkel együtt Manbidzs felé nyomul. Az Anadolu török hírügynökség úgy értesült szombaton, hogy török harckocsik, ágyúk és páncélozott katonai járművek menetoszlopai indultak útnak a nyugat-törökországi tartományokból a török határhoz. Más források ezt egyelőre nem erősítették meg.