Szili Katalin Washingtonban: az európai választás az őshonos kisebbségek jövője miatt is fontos

"Az amerikai magyarok tapasztalatból tudják, hogy mennyire különbözik a soknyelvű Európa az egyébként azonos nyelven beszélő és olvasztótégelyként ismert Amerikától" - mondta. "Mi nem európai egyesült államokra készülünk" - hangsúlyozta Szili Katalin.

"Az őshonos kisebbségek ügyét csakis akkor lehet tematizálni, ha olyan képviselők kerülnek az Európai Parlamentbe, akik a nemzetek Európáját támogatják, és a keresztény Európa sokszínűségét jelentő őshonos kisebbségek sorsát kedvezően befolyásolják"

Az európai választás az őshonos kisebbségek jövője szempontjából is fontos - jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott az MTI-nek Washingtonban, ahol szombaton részt vett a szokásos évi magyar pikniken és cserkészbálon. A miniszterelnöki megbízott két hónapon belül másodszor jár Washingtonban, amelynek magyar közösségét - mint fogalmazott - különösen a szívébe zárta.Szili Katalin kiemelte: olyan időszakban érkezett ismét az amerikai fővárosba, amikor az anyaországban és Európában európai parlamenti választásokra készülnek. "Itteni beszélgetéseim során azt érzékelem, hogy az itteni magyar közösség szintén készül erre a választásra, mert számára is fontos, hogyan alakul Európa sorsa a jövőben" - jegyezte meg. Lényegesnek nevezte, hogy az Egyesült Államokban élő magyarok is minél többen menjenek el voksolni, mégpedig arra az Európára, amelynek nemzetállamai szeretnék megőrizni történelmüket, kultúrájukat, hagyományaikat, s azt a keresztény identitást, amely Európának történelmileg is a sajátja.A miniszterelnöki megbízott kiemelte: 2010 óta jelentős változás történt a magyar nemzetpolitikában. Mint fogalmazott, részben az állampolgársági törvény, részben az ehhez kapcsolódó választójog, valamint a kárpát-medencei autonómiák iránti felelősségvállalás immár összeköti a magyarságot."Nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyetemes magyarság valóban nemzeti érzéssel vállalja fel magyarságát, és fontos számára a Kárpát-medence magyarságának sorsa és jövője is" - fogalmazott.A miniszterelnöki megbízott kifejtette - és ezt a cserkészbálon elmondott beszédében is aláhúzta -, hogy az Egyesült Államokban május 25-én esedékes európai parlamenti választás nagymértékben befolyásolja majd Magyarország és a vele szomszédos államokban élő magyar közösségek sorsát. "Ezért kérem honfitársaimat, szavazzanak annak szellemében, hogy - Szabó Dezső szavaival szólva - minden magyar felelős minden magyarért" - mondta. "Minden magyar számít" - tette hozzá.Szili Katalin hangsúlyozta: az Európai Unióban 60 milliós őshonos kisebbség él, amelynek része a felvidéki, a kárpátaljai, az erdélyi, a vajdasági, a drávaszögi, a muravidéki és a burgenlandi magyarság is.- szögezte le.Kiállt amellett, hogy csakis egy erős Európa képes stratégiai partnere lenni az Amerikai Egyesült Államoknak. Ezzel kapcsolatban az MTI-nek utalt Angela Merkel német kancellár kijelentésére, miszerint Európának fel kell vállalnia a konfrontációt Amerikával, Kínával és Oroszországgal. "Politikusként én nagyon sajnálatosnak tartom, hogy e globális világban ma valaki Európát azzal kívánja új vágányra állítani, hogy egyben konfrontációt hirdet meg a többi meghatározó országgal. A mai világnak inkább az együttműködésről kell szólnia" - fogalmazta meg álláspontját a miniszterelnöki megbízott. "Én annak örülnék, ha a választások után Európa képes lenne újra meghatározni önmagát úgy, hogy odafigyel az őshonos közösségeire, a nemzeti kisebbségeire, ugyanakkor építi azt a sokszínű nemzetek Európáját, ahol mindenki megőrizheti a saját önazonosságát és azt a keresztény kultúrát, amely Európa sajátja" - szögezte le Szili Katalin az MTI-nek.