Szijjártó Péter: a NATO a történelem legsikeresebb katonai szövetsége

A NATO jubileumi külügyminiszteri tanácskozása alkalmából rendezett konferencián Szijjártó Péter mellett Tomás Petrícek cseh és Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter vett részt.



A három külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy nem csupán a NATO alapításának 70. évfordulója van most, hanem éppen 20 évvel ezelőtt csatlakozott a katonai szövetséghez Magyarország, Lengyelország és Csehország is. "Csak azok értik meg ennek a jelentőségét, akik tudják, mi volt a kommunizmus" - hangsúlyozta a magyar diplomácia irányítója. Hozzáfűzte: "NATO-tagságunk jelentősége jóval nagyobb, mint azt néha gondolnánk".



Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarország idén megkezdte hadereje modernizálását és bővítette részvételét több NATO-misszióban is. A miniszter a koszovói, az afganisztáni és az iraki magyar szerepvállalást említette meg.



Szijjártó Péter kiemelte az Európára délről és délnyugatról érkező migrációs nyomás jelentőségét, illetve veszélyeit, és hangsúlyozta, hogy a NATO-nak figyelnie kell nemcsak Keletre, hanem Délre és Délnyugatra, az afrikai kontinensre is. "Ha nem vagyunk képesek megvédeni a határainkat, nem tudjuk megvédeni biztonságunkat sem" - szögezte le.



Jacek Czaputowicz elsősorban a NATO-t Oroszország részéről érő kihívást hangsúlyozta. A lengyel külügyminiszter kiemelte, hogy szerinte az Egyesült Államoknak érdeke Európa biztonsága, Varsó számára pedig fontos érdek az amerikai katonai jelenlét lengyel földön, mert - mint fogalmazott - ez lenne a legerőteljesebb elrettentés Oroszország ellen. "Szeretnénk megnövelni az amerikai jelenlétet Lengyelországban" - ismételte meg Czaputowicz.



Szijjártó Péter elmondta: az új amerikai kormányzat gyökeresen változtatott a közép-európai politikáján és ezt Magyarország örömmel fogadja. A (belügyekbe) beavatkozás helyett a kölcsönös tiszteleten alapuló amerikai politikát látunk - tette hozzá.



A miniszter szólt Ukrajnáról is, utalva az ott élő őshonos magyar kisebbség helyzetére, jogaik csorbítására. Úgy vélekedett, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak csorbítása a NATO értékközösségének semmibevétele is.