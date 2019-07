Szijjártó: Magyarország és Olaszország stratégiai szövetségesek

Magyarország és Olaszország stratégiai szövetségesek, mert mindketten a nemzeti identitásához, történelméhez és vallási örökségéhez ragaszkodó, erős nemzetállamokból álló Európai Uniót (EU) képzelnek el - mondta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Triesztben, miután tárgyalt Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel. Szijjártó Péter az olasz belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján kiemelte, olyan EU-t szeretnének, amely tiszteletben tartja a nemzetállamokat, és olyan brüsszeli vezetést, amely erős külső határokat hoz létre, nem támadja azokat az államokat, amelyek védik ezeket a határokat, és nem akarja bevándorlókkal elárasztani Olaszországot.A miniszter sokkolónak nevezte, hogy támadják azokat az országokat, amelyek óvják a határaikat és állampolgáraikat, hogy az EU bürokratái támogatják az illegális bevándorlást, és azok mellé állnak, akik megnyirbálják a tagállamok jogait.Megdöbbentőnek nevezte továbbá, hogy egyes európai fővárosok és Brüsszel támadják a határokat és kikötőket védő hatóságokat.Szijjártó Péter szerint Salvinit elismerés illet az olasz határok és állampolgárok védelméért. Kiemelte, az olasz belügyminiszter volt az első a nyugati politikusok között, aki a tengeri határok védelmére irányuló szabályozást vezetett be, és megdöbbentő, hogy emiatt támadások érik.Emlékeztetett, Magyarország is támadások kereszttüzébe került, amikor egymilliárd eurós beruházással biztosította a határvédelmet az illegális bevándorlással szemben, és ezzel az schengeni és az uniós határokat is védte.Magyarország és Olaszország is biztos abban, hogy az EU külső határait a szárazföldön és a tengeren is védeni kell, és bízik benne, hogy az Európai Bizottság majdani elnökével együtt tudnak működni - hangoztatta a miniszter.Hozzátette, azt sikerült már megakadályozni, hogy Soros György egyik embere legyen a bizottság elnökjelöltje.