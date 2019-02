Szexuális zaklatással vádolják a Vatikán franciaországi nagykövetét Párizsban

Szexuális zaklatás gyanújával indult eljárás Luigi Ventura apostoli nuncius, a Vatikán franciaországi nagykövete ellen Párizsban - erősítette meg pénteken a párizsi ügyészég a Le Monde című napilap értesülését.



A vizsgálatot január 24-én indította a vádhatóság, miután a nunciust azzal vádolta meg a párizsi önkormányzat egyik munkatársa, hogy szexuálisan zaklatta a városházán tartott újévi fogadáson.



"Történt egy incidens a diplomáciai testületeknek tartott újévi fogadáson, és a döntés gyorsan megszületett arról, hogy jelezzük az ügyészségnek" - mondta Patrick Klugman, nemzetközi ügyekért felelős főpolgármester-helyettes.



A tájékoztatás szerint a január 17-én rendezett ünnepségen, amelyre a diplomáciai testületek és a vallási szervezetek képviselői voltak hivatalosak, a 74 éves nuncius, aki 2009 óta teljesít szolgálatot Párizsban, háromszor is fogdosni próbálta - eleinte a kezén, majd a fenekén - a városházának azt a fiatal munkatársát, aki a kíséretével foglalkozott az este folyamán. Az esetnek szemtanúja is volt.



A harminc év körüli sértett a párizsi városháza nemzetközi kapcsolatok osztályán dolgozik, azonnal jelentette feletteseinek, mi történt.



A Vatikán párizsi nagykövetsége egyelőre nem erősítette meg az eljárás megindítását. Luigi Ventura, aki a Vatikán karrierdiplomatája és párizsi misszióját megelőzően több afrikai országban, majd Chiliben és Kanadában is dolgozott, diplomáciai mentességet élvez Franciaországban.