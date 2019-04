Szex közben fojtotta meg áldozatait Ciprus első sorozatgyilkosa

Hét nő megölését vallotta be Cipruson egy hivatásos katonatiszt, akit eltűnt nők és kislányok ügyében folyó nyomozás során tartóztatott le a rendőrség; a helyi média szerint a szigetország első ismert sorozatgyilkosságáról van szó.



Nikosz Metaxaszt, a Nemzeti Gárda 35 éves századosát már két holttest megtalálása után őrizetbe vették, és csütörtökön ő mutatta meg a rendőröknek legutóbbi, tavaly nyáron meggyilkolt áldozatának, egy indiai vagy nepáli fiatal nőnek a holttestét egy Nicosiához közeli katonai lőtéren. Előzőleg két fülöp-szigeteki háztartási alkalmazott tetemét találták meg egy elhagyott bányaaknában.



A sorozatgyilkos első áldozata egy 36 éves román nő volt, akit 2016 szeptemberében ölt meg, és akivel együtt nyolcéves kislánya is eltűnt. Az egyik filippínó áldozatát ugyancsak kiskorú, hétéves lányával együtt ölte meg 2018 májusában, és egy harmadik feltételezett áldozat is a Fülöp-szigetekről származik.



Úgy tudni, hogy a tettes internetes randioldalakon ismerkedett meg áldozataival, akiket szeretkezés közben megfojtott.



A súlyos bűntény sokkolta a ciprusi közvéleményt, mivel a földközi-tengeri szigetországban eddig ismeretlen volt a sorozatgyilkosság, a legutóbbi súlyos kettős gyilkosság - egy svéd és egy ukrán nő elrablása és megölése - is 1993-ban történt.



A ciprusi rendőrséget annyira felkészületlenül érte a szokatlanul súlyos bűnügy, hogy kénytelen volt brit szakértők segítségét kérni.



A legnagyobb ellenzéki párt, az Akel a rendőrfőnök és az igazságügy-miniszter lemondását követeli, amiért megtörténhetett a szörnyű bűncselekménysorozat.



