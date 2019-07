Szélsőségesek, iszlamisták és bűnelkövetők is jelentkeztek a német hadseregbe

A német hadsereg, a Bundeswehr az elmúlt két évben 63 jelentkező felvételét tagadta meg biztonsági okokra hivatkozva, voltak köztük szélsőségesek, iszlamisták és bűnelkövetők is - jelentette vasárnap a német sajtó.



A Baloldal nevű párt frakciójának kérdésére a védelmi minisztérium arról számolt be, hogy 21 neonáci és úgynevezett, a demokratikus Németországot megkérdőjelező "birodalmi polgár" (Reichsburger), 12 iszlamista, két baloldali szélsőséges és több bűnöző jelentkezését utasították vissza - írják a Funke Médiacsoport vasárnap megjelent lapjai.



Két esetben a német elhárítás által már szélsőjobboldali szervezetként megfigyelt Identitárius Mozgalom tagjainak felvételét tagadta meg a hadsereg. Hat jelentkezőnél pedig "idegen szélsőségesség" gyanúja igazolódott be.



2017 júliusa és 2019 júniusa között 43 775 ember jelentkezett a Bundeswehrbe.



A hadseregben történt szélsőjobboldali incidensek miatt két évvel ezelőtt rendelte el a védelmi minisztérium minden jelentkező átvilágítását. Többségüknél a katonai elhárítás semmi gyanúsat nem talált, 1173 esetben viszont alaposabb vizsgálatot rendeltek el.