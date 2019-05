Százkét éves korában elhunyt a párizsi Louvre üvegpiramisának tervezője, Ieoh Ming Pei

New Yorkban 102 éves korában elhunyt Ieoh Ming Pei, a világhírű kínai-amerikai építész, a párizsi Louvre üvegpiramisának tervezője - jelentette a The New York Times című lap csütörtök este az építész fiára hivatkozva.



A Kantonban született Pei 18 esztendős kora óta élt az Egyesült Államokban, kiemelkedő alkotásai szerte a világban dicsérik tehetségét. Alkotásai között van a párizsi Louvre előtti üvegpiramis, a bostoni Kennedy Könyvtár, a washingtoni Szépművészeti Múzeum keleti szárnyának modern épülete vagy a Katarban nemrégiben megnyílt Iszlám Művészeti Múzeum, de tervezett iskolákat, kórházakat, irodaépületeket, lakóházakat is.



Munkásságát számtalan amerikai és nemzetközi díjjal ismerték el.



Tehetős bankár fiaként érkezett az Egyesült Államokba, kevés angoltudással. Elvégezte a tekintélyes bostoni műegyetemet, majd ipari formatervezésből mesterfokú diplomát szerzett a Harvardon. Saját céget alapított 1955-ben. Tizenkét évvel később, 1967-ben a coloradói Boulderban épített, a Sziklás-hegységhez illeszkedő légkörkutató intézet megtervezésével robbant be az építészvilágba. Mint később emlékezett: "hálózsákkal és olcsó vörösborral" ment terepfelmérésre Walter Orr Robertsszel, az intézet alapító igazgatójával.



Pei nagy műgyűjtő volt, valamint a költészet és a természet szerelmesként is számon tartották. Feleségét, akivel hetvenkét évig élt házasságban, öt éve vesztette el.



Franciaország és a Louvre pénteken tisztelgett a művész emléke előtt.



"Modern koncepcióval nagyon igazságosan tudott vitázni a korábbi klasszikus struktúrákkal" - hangsúlyozta közleményében Franck Riester francia kulturális miniszter.



"Radikális mértani formáival a Pei márkában érvényesült a formai tisztaságra és hatékonyságra, valamint a közjó szolgálatára való kettős törekvés, amelyet a Bauhaustól, Walter Gropius és Breuer Marcell látnoki építészektől örökölt, és amelyet Frank Lloyd Wright és Le Corbusier ihletett" - tette hozzá.



Jack Lang, aki az üvegpiramis építése idején volt kulturális miniszter, szintén fejet hajtott "építész egyszersmind klasszikus és modern zsenialitása előtt".



Pei művészete "a történelemben gyökerezett, és egyben összhangban volt a saját korával" - mondta a néhai Francois Mitterrand elnök volt minisztere.



A Louvre dolgozói több percen át tapsoltak a Piramis alatt. "Tisztelet Ieoh Ming Peinek, a Piramis építészének. Intelligenciája, eleganciája és hihetetlen mosolya a lelkünkben marad" - írta a Twitteren a múzeum.