Szamoán köszöntik elsőként, Amerikai Szamoán utolsóként az újévet

Szamoa, a csendes-óceáni szigetország 2011-ben ugrott előre az időben, amikor kereskedelmi megfontolásokból időzónát váltott a nemzetközi dátumválasztótól nyugatra. Ezzel 24 órával előrébb került, és abban az évben kimaradt a naptárból a december 30-i nap. A Szamoán tartózkodó kalandvágyók két szilveszteri mulatságon is részt vehetnek: előbb koccinthatnak az újévre a fővárosban, Apiában, ahol tűzijátékkal várják az érdeklődőket, majd repülőre ülve 164 kilométerrel arrébb, Amerikai Szamoán ismét megünnepelhetik a 2019-es év beköszöntét.



Szamoán és Kiribatin közép-európai idő szerint 11 órakor kezdődik az új év, egy órával később már Új-Zélandon is 2019-et írnak. Tizenhárom órakor Tuvalun, egy órával később Ausztrália nagy részén, így Sydneyben is átlépnek az új esztendőbe. Az ausztrál nagyvárosban másfél millió embert várnak a világhírű öbölbe a tűzijátékra, sokan már hosszú órákkal korábban odaérkeztek, hogy jó helyük legyen. Közép-európai idő szerint kedden délben üdvözlik 2019-et Amerikai Szamoán, egy órával rá pedig a Baker-szigeten és a Howland-szigeten is eljön az új év, bár köszönteni nem fogják, mert mindkét atoll lakatlan.