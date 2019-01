Szakértő: nemzeti és szövetségi érdek is a haderőfejlesztés

Egy közepes európai országnak is szüksége van ütőképes haderőre; 2014 fordulatot jelentett a biztonságpolitikában az orosz fenyegetés és az Iszlám Állam miatt. A NATO keleti tagállamai számára Oroszország miatt kidolgozott védelmi tervekhez kapcsolódóan a közép-európai tagállamoknak, köztük Magyarországnak is, vannak feladataik - magyarázta.



Kis hadsereg öltözködik, nagy hadsereg fegyverkezik - idézte a régi mondást a volt vezérkari főnök. A magyar haderőfejlesztés első lépése általában a légierő, mert annak szorosan együtt kell működnie a szövetségi rendszer egészével, de ezt követi a szárazföldi haderőnem. Mi több, ezúttal a hazai fegyvergyártás is bekapcsolódik a fejlesztésbe - mondta Szenes Zoltán.



A FÉG - 19. századi megalakulásakor Fegyver- és Gépgyár Rt., a második világháború után Fegyver- és Gázkészülékgyár - a 2000-es évek első felében megszűnt, ám most licenc alapján újraindulhat Magyarországon a modern kézifegyverek gyártása. A részben exportra termelő fegyvergyár munkahelyeket is teremt Kiskunfélegyháza vonzáskörzetében - fűzte hozzá.