Szakértő: nagy a Brexit-megállapodás elutasításának valószínűsége

Nagy a Brexit-megállapodás brit alsóházi elutasításának valószínűsége Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint. A szakértő azzal kapcsolatban beszélt erről az M1 aktuális csatornán vasárnap, hogy a londoni alsóház a jövő héten, várhatóan kedd este szavaz a Brexit-megállapodásról, de egyelőre nincs meg a többség az Európai Unióval elért 585 oldalas egyezség elfogadásához. Gálik Zoltán ugyanakkor kiemelte:



Theresa May miniszterelnök sok kompromisszumot próbált kötni a háttérben ahhoz, hogy megszerezze a megállapodáshoz a parlamenti támogatást. Ha elutasítják a megállapodást, a legnagyobb brit ellenzéki párt, a Munkáspárt várhatóan azonnal bizalmatlansági indítványt nyújt be, ezúttal nem a kormányfő, hanem a kormány ellen, bár ezt valószínűleg nem nyerné meg - fejtette ki. A szakértő szerint azonban az sem kizárt, hogy maga Theresa May mondana le, ha nagy többséggel veszítene a Brexit-szavazásnál.



A brit parlament múlt heti döntése alapján a megállapodás elutasítása esetén a kormányfőnek három napon belül új tervet kell letennie; ez lehet az ír-északír határra vonatkozó feltételek újratárgyalása is - mondta. Gálik Zoltán felhívta a figyelmet arra is, hogy a parlament kezdi visszavenni a kormánytól a hatalmat, a múlt héten például megkötötte a kormány kezét adózási kérdésekben arra az esetre, ha nem lenne megállapodás az Európai Unióval.