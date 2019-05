Strache-ügy - Osztrák kancellár: büntetőjogi következményei is lehetnek Heinz-Christian Strache ibizai kijelentéseinek

Heinz-Christian Strache már a 2017-es választási kampányban is tett "kétes kijelentéseket", de "amit ebben a videóban elmond, az egy nagy botrány, politikai tevékenysége végét jelenti, és vélhetően büntetőjogi következményekhez is vezet"

Heinz-Christian Strache Ibizán tett kijelentései ártottak Ausztriának és akár büntetőjogi következményekhez is vezethetnek - mondta Sebastian Kurz osztrák kancellár a volt alkancellárról a Földközi-tengeri szigeten titokban készített videofelvételről egy hétfői német lapinterjúban.Sebastian Kurz a Bild című lapban közölt interjúban kiemelte, hogy a videofelvétel "a hatalommal való visszaélésről", valamint "nyílt korrupciós ajánlatokról" és "a szabad sajtó elleni támadásokról" szól.Arra a felvetésre, hogy az Egyesült Államokban ezért akár 25 év börtönbüntetés is járhat, azt mondta, hogy Ausztriában is lehet "büntetőjogilag releváns" mindaz, ami a felvételen elhangzott. Ezt majd az ügyben indított vizsgálatok során kell megállapítani.- fejtette ki Sebastian Kurz.Az Osztrák Néppárt (ÖVP) elnöke hozzátette: maga a felvétel is "kétes módszerek" alkalmazásával készült, de "a nagy botrány a tartalom, az ötletelés a hatalommal való visszaélésről".A Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) volt elnökének kijelentései "ártottak a politika tekintélyének és az ország tekintélyének", és ezekkel a kijelentésekkel "az FPÖ tönkretette saját magát" - mondta Sebastian Kurz.A rejtett kamerákkal készített videofelvételen Heinz-Christian Strache a választási kampányhoz nyújtandó támogatásért cserébe állami megbízások elnyerését helyezte kilátásba egy magát ausztriai befektetésre készülő dúsgazdag orosznak valló nőnek 2017 júliusában, néhány hónappal az ausztriai parlamenti választás előtt.A felvételről pénteken számolt be a Der Spiegel című német hírmagazin és a Süddeutsche Zeitung című német lap. Másnap Heinz-Christian Strache lemondott alkancellári és pártelnöki tisztségéről, Sebastian Kurz pedig felmondta a koalíciót az FPÖ-vel és kezdeményezte előrehozott választások kiírását.