Strache-ügy - Nem lesz EP képviselő a volt osztrák alkancellár

Heinz-Christian Strache volt osztrák alkancellár, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) lemondott elnöke nem fogadja el az európai parlamenti választáson szerzett mandátumát - jelentette be a botrányba keveredett osztrák politikus hétfőn, a Facebookon közzétett videoüzenetében."Ez nem politikai számítás, és végképp nem valamiféle egyezség eredménye, hanem egy személyesen meghozott döntés" - indokolta elhatározását Strache. A választók bizalma miatt érzett felelősség, a körülmények figyelembevétele, valamint a feleségével, családjával és a bizalmasaival folytatott hosszú beszélgetések után döntött úgy, hogy nem fogadja el az EU-mandátumot - tette hozzá.Strache emlékeztetett a lemondásához vezető, 2017-ben Ibizán illegálisan készített, belpolitikai válságot kiváltó videofelvételre. Felidézte, hogy Sebastian Kurz volt néppárti kancellár egyoldalúan felbontotta a kormánykoalíciót, azonban "nagy árat fizetett érte", a parlament ugyanis nem sokkal később megvonta tőle a bizalmat. Első alkalommal fordult elő Ausztria történelmében, hogy egy kancellárt bizalmatlansági indítvány nyomán menesztettek - szögezte le Strache.A politikus szerint az Ibizán készült felvétel nyilvánosságra hozatala politikai merénylet, haszonszerzés céljából elkövetett bűncselekmény volt, amely nemcsak személye vagy az FPÖ, hanem az egész, "egyébként sikeres kormánykoalíció" ellen irányult.Strache hangsúlyozta, hogy vállalta a felelősséget tetteiért, visszavonult a politikai életből, de egyúttal a "politikai merénylet" teljes kivizsgálását sürgette. Arról is szólt, hogy a politikai életbe csak azután térhet vissza, miután az Ibizán készült felvétel hátterét teljeskörűen tisztázták. Mint mondta, politikai tevékenységét a későbbiekben Ausztriában, illetve szülővárosában, Bécsben szeretné folytatni.Ausztriában a szavazásra jogosultaknak lehetőségük van arra, hogy a pártok mellett politikusokra is voksoljanak az európai parlamenti választásokon. A szavazólapon a párt neve mellett egy üres rubrika található, ahova a választópolgár beírhatja annak a politikusnak a nevét, akit az általa választott pártból szívesen látna az Európai Parlamentben. A volt alkancellár 45 000 preferenciális szavazatot kapott a választáson, így lehetősége nyílt arra, hogy mandátumot szerezzen az Európai Parlamentben.