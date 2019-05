Strache-ügy - Felbomlott az osztrák kormánykoalíció, új választásokat írnak ki

"Betelt a pohár" - fogalmazott az Osztrák Néppártot (ÖVP) vezető Kurz, hozzátéve, az FPÖ-vel folytatott megbeszélései alapján nem érzi úgy, hogy a szabadságpárt hajlandó lenne az alapvető változásra, márpedig ez "több mint szükséges volna".



Az FPÖ árt a kormány reformterveinek, és árt az ország tekintélyének is - mondta a kancellár. Az FPÖ elnöke körüli botrány péntek este robbant ki, miután a Spiegel és a Süddeutsche Zeitung című német lapok közzétettek egy videofelvételt, amelynek tanúsága szerint a szabadságpárti politikus két éve a spanyolországi Ibiza szigetén a 2017-es választási kampányhoz nyújtandó támogatásért cserébe állami megbízások elnyerését helyezte kilátásba egy ausztriai befektetésre készülő, magát dúsgazdagnak valló nőnek. A találkozón jelen volt Johann Gudenus, az FPÖ frakcióvezetője is. Sebastian Kurz leszögezte: tovább akar dolgozni Ausztriáért, és ezt a lakosság többségének támogatásával szeretné tenni, de ehhez jelenleg hiányoznak a partnerek.



"Úgy gondolom, most ez senkivel nem lehetséges" - mondta. Kurz a nap folyamán többször is elhalasztotta nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. A kancellári hivatalban tartott válságtanácskozás alatt több ezren tüntettek az épület előtt a koalíció felmondását, illetve a kancellár lemondását és új választások kiírását követelve. Alexander Van der Bellen osztrák államfő azt mondta szombat este: előrehozott választásra van szükség Ausztriában, mert ez az egyetlen módja annak, hogy helyreállítsák az emberek közintézményekbe vetett bizalmát. Hozzátette: megvitatta a kérdést Kurz kancellárral, és vasárnap fogják megbeszélni a következő lépéseket. Van der Bellen nyilatkozatában megjegyezte azt is, az FPÖ vezetőjének távozása csak az első lépés, mert most "világos, kíméletlen és teljes tisztázásra" van szükség. Az államfő egyúttal méltatta azt a központi szerepet, amelyet az újságírók játszottak ebben az ügyben. A sajtó jól teljesítette a feladatát - mondta.



Az APA osztrák hírügynökség szerint az előrehozott választást legkorábban augusztus közepére írhatják ki, de ez a nyári vakációk miatt nem valószínű, reálisan szeptember-október környékére várható az új választás időpontja. Az Ibizán készült videofelvétellel, illetve a történtekkel kapcsolatban Heinz-Christian Strache a sajtónak úgy fogalmazott: "butaság, felelőtlenség és hiba volt". Elismerte, hogy túlzott mértékű alkohol befolyása alatt állt, és az általa tett kijelentések ennek következtében "józanul tekintve katasztrofálisak és kifejezetten kínosak voltak". Értékelése szerint úgy viselkedett, mint egy tinédzser. A politikus ugyanakkor egy olyan titkosszolgálati akció áldozataként tüntette fel magát, amelyet szándékosan az európai parlamenti választásokra időzítettek, hogy "felrobbantsák" az osztrák kormánykoalíciót.



A nyilvánosságra került videofelvételről pedig azt mondta, hogy abban a károkozás szándékával tudatosan kiválasztott részeket manipulatív módon vágtak össze. Egyúttal kijelentette, hogy nem követett el semmilyen jogsértést, és minden jogi lépést megtesz az ügy tisztázása érdekében. Strache bejelentését követően lemondott tisztségéről az FPÖ parlamenti frakcióvezetője, Johann Gudenus is, akinek közreműködésével jött létre az ibizai találkozó, és aki a tolmács szerepét töltötte be.