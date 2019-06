Soros György embere tör az EB élére

Az Origo brüsszeli értesülései szerint a "brüsszeli elit" azzal az "elvtelen kompromisszummal" próbálkozik, hogy a szocialista Frans Timmermanst az Európai Bizottság (EB), a néppárti Manfred Webert pedig a sokkal súlytalanabb Európai Parlament (EP) elnökének teszik meg.



Azt írták: az EB elnöki tisztségére sokáig befutónak hitt Manfred Weber körül "elfogyott a levegő", és az Európai Néppárt "belemenne abba az elvtelen alkuba", miszerint a meggyengült Weber helyett legnagyobb riválisát, a szocialisták csúcsjelöltjét, Frans Timmermanst támogatná, cserébe a politikai értelemben súlytalanabb EU-s parlamenti elnöki posztért.



Az Origo szerint ez a terv három ok miatt is akadályokba ütközhet. Egyrészt azért, mert a V4-ek továbbra is egységesen ellenállnak "a füstös szobákban hozott háttéralkunak". Emellett az angolok és az olaszok is fenntartásokkal fogadják a javaslatot, valamint a lap információja szerint nem támogatja Timmermans jelölését Donald Tusk sem.



A holland politikus elutasítottsága elsősorban oda vezethető vissza, hogy Soros György érdekeit képviseli - írták. Timmermans bizottsági elnökké választásával az Origo szerint szintet ugrana Soros, mert nem kevesebb történne, minthogy közvetlen emberén keresztül diktálna, és érvényesítené gazdasági-politikai befolyását az új ciklusban. Ezzel soha nem látott mértékben fonódna össze Sorossal az Európai Unió - fogalmaztak.