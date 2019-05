Sokszoros életfogytiglanra ítélték a Besiktas-stadionnál végrehajtott robbantásos merénylet fővádlottjait

Sokszorosan súlyosbított életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte pénteken egy isztambuli bíróság a 47 halálos áldozatot követelő, a Besiktas labdarúgó klub stadionja közelében 2016. december 10-én végrehajtott kettős robbantásos merénylettel kapcsolatos per négy fővádlottját - jelentette az Anadolu török hírügynökség.



A török hatóságok az ügyben összesen 27 ember ellen emeltek vádat.



A négy fővádlottat, akik között ott vannak a támadás kitervelői is, az állam egységének és integritásának megsértése, szándékos emberölés, szándékos emberölés kísérlete, veszélyes anyag birtoklása, valamint köztulajdonban való károkozás vádpontjában találták bűnösnek. Ők a halálos áldozatok száma nyomán egyenként összesen 47-szeresen súlyosbított életfogytiglani szabadságvesztést, illetve még további 4890 év börtönbüntetést kaptak.



A törvényszék még másik 10 vádlottat is súlyosbított életfogytiglanra ítélt. Rájuk ezen felül 25 évtől 3890 évig terjedő börtönbüntetéseket is kiszabtak annak okán, hogy segédkeztek a fővádlottak által elkövetett bűncselekményben.



Négy érintettet terrorszervezeti tagság miatt 7,5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntettek, kilenc vádlott ügyét pedig leválasztották a perről.



2016. december 10-én az isztambuli Besiktas labdarúgó klub stadionja közelében két öngyilkos merénylő felrobbantotta magát a készenléti rendőrség egységei mellett. A támadás elkövetőjeként az a Kurdisztáni Szabadság Sólymai (TAK) nevű szélsőséges terrorszervezet jelentkezett, amely a kurd kisebbség függetlenségéért Délkelet-Törökországban 1984 óta fegyveres felkelést folytató Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) terrorszervezethez köthető. Az incidensben 47 ember, köztük 40 rendőr meghalt, 242-en pedig megsebesültek.



A robbantások jó egy órával az esti Besiktas-Bursaspor mérkőzés befejezése után történtek, és a közönség már távozott mind a stadionból, mind a környékről.



Törökországban a 2004-ben eltörölt halálbüntetés helyett vezették be a súlyosbított életfogytiglani szabadságvesztést, amely egy sor korlátozás révén tovább nehezíti az elítéltek sorsát. Ez gyakorlatilag tényleges életfogytig tartó börtönbüntetést jelent, azonban a fegyenc - magaviseletétől függően - legkorábban 30 év után feltételesen szabadlábra kerülhet. A hagyományos életfogytiglani szabadságvesztés esetén ez 24 év. Ezt a büntetést terrorizmusért, gyilkosságért, nemi erőszakért vagy lázadásért lehet kiszabni. Az elítéltnek magánzárkába kell kerülnie, és legfeljebb két rabtársával naponta egy órát találkozhat.