Sokkolta a francia közvéleményt az antiszemita erőszakhullám

Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő szerint a Franciaországban jelentkező antiszemita erőszakhullám sokkolta az ottani közvéleményt.



Az M1 aktuális csatorna keddi műsorában kifejtette, 2018-ban 74 százalékkal nőttek az antiszemita cselekmények Franciaországban.



Ezek a cselekedetek részben a három hónapja tüntető sárgamellényesekhez köthetőek, de Franciaországban korábban is problémát jelentett az antiszemitizmus, ezt mutatja az is, hogy a francia állam az elmúlt években sok pénzt költött antiszemitizmus és rasszizmus elleni akciótervekre - tette hozzá.



A szakértő beszélt arról is, ha Emmanuel Macron elnök népszavazást írna ki a sárgamellényesek követeléseiről, az időhúzás lenne.



Adott esetben szeptemberig kontrollálni tudná a politikai napirendet - tette hozzá.