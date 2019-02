Sokkoló videón, ahogy hídnak hajt egy orosz teherhajó - a kapitány ittas volt

Egy orosz teherhajó nekihajtott a dél-korai Puszan kikötőjén átívelő Gvangan-hídnak csütörtökön - jelentette a Yonhap dél-koreai hírügynökség és közzétett egy videófelvételt is a történtekről.A felvételen látható volt ahogy a hajó elülső felépítménye a hídnak csapódik, majd eldől, miközben az autósok pánikszerűen lefékeznek a nem mindennapi látvány hatására. A videón úgy látszott, a híd egyes elemei is a hajóra zuhannak, amely hátramenetbe kapcsolva próbált elhajózni.A Yonhap beszámolója szerint az incidensnek nem voltak sérültjei.A kétszintes híd alsó része megrongálódott, ezért elővigyázatossági okokból azt lezárták.A mintegy hatezer tonnás Seagrand nevű hajó kapitánya erősen ittas állapotban volt a dél-koreai parti őrség szerint. A hatóság 0,86 ezrelékes véralkohol szintet állapított meg nála, a dél-koreai jog szerint ugyanakkor a 0,3 ezrelékes szint felett már ittas vezetésnek számít a hajóvezetés. Azt egyelőre nem tudni, hogy a baleset idején a kapitány a kormányrúdnál állt-e. Az sem világos, hogy a hajó miért tartott a híd felé, mivel az ellenkező irányba kellett volna haladnia.A hatóságok szerint a teherhajó egy lehorgonyzott kirándulóhajónak is nekiütközött a kikötőben negyven perccel azelőtt, hogy a hídnak hajtott volna.A Seagrand szerdán érkezett Puszanba, a világ 5. legforgalmasabb árukikötőjébe, ahol 1495 tonna vascsövet rakodott ki. A hajó 1415 tonna acéltekerccsel indult volna tovább Vlagyivosztokba csütörtökön.A 7,4 kilométer hosszú Gvangan-híd Dél-Korea második legnagyobb városának egyik látványossága, az éjszakai kivilágítása miatt turisták körében is népszerűségnek örvend.