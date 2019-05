Sikeresnek nevezte hazája menekültpolitikáját az osztrák belügyminiszter

Meg akarjuk fordítani a migráció irányát; azt szeretnénk, ha a migrációs áramlás ismét északról déli irányba tartana, nem pedig - ahogy korábban hosszú időn át - dél felől északra, ellenőrzés nélkül érkezhessenek az emberek".

A belügyminisztérium intézkedéseinek következtében csökkent a beadott menedékkérelmek száma Ausztriában - erről beszélt a Kronen Zeitungnak adott, hétfőn megjelent interjújában Herbert Kickl osztrák belügyminiszter.A szabadságpárti politikus szerint a közelgő európai parlamenti választások "hatalmas lehetőséget" jelentenek arra, hogy az Ausztriában a menekültpolitika terén végrehajtott irányváltást európai szinten is megvalósítsák."Az osztrák kormány egyértelmű menekültpolitikát folytat Kickl szerint. A tárcavezető úgy fogalmazott:Herbert Kickl elismerően szólt az osztrák hivatalok menekültügyi eljárásokban nyújtott tevékenységéről; szerinte a területen dolgozó tisztviselők minden emberi jogi normát betartanak, és objektíven járnak el a különböző ügyekben. A belügyminiszter ezzel együtt megalapozatlannak nevezte az ENSZ illetékes szervezete által Ausztriát ért bírálatokat. A nemzetközi szervezet korábban a menedékkérőkkel való bánásmód miatt bírálta Ausztriát; az általuk készített jelentés szerint az osztrák tisztviselők bizalmatlanul, előítélettel viszonyulnak a menedékkérőkhöz.További vitatott kérdésnek nevezte az osztrák belügyminiszter a menedékkérők kisegítő jellegű munkáért kapott órabérének összegét, Herbert Kickl nemrég tett javaslatot arra, hogy - az igazságosság elve alapján - a menedékkérők Ausztria-szerte óránként egységesen 1 euró 50 centet kapjanak munkájukért. A törvénymódosító javaslatot jelenleg véleményezik.Azt hangsúlyozta: számára a csökkenő számok motivációt jelentenek a világos, következetes menekültpolitika folytatására. Emlékeztetett arra, hogy a pozitív változás a korábbi intézkedések eredményeképp következett be. A tárcavezető példaként említette a határellenőrzés visszaállítását, és azt is, hogy márciustól a Traiskirchenben, illetve Thalhamban lévő befogadóközpontokat kilépő központoknak nevezik; ahol a korábbinál gyorsabban folytatják le a személyazonosság vizsgálatát.Herbert Kickl arról is beszélt: nagyon jónak tartja az osztrák kormánypártok, az Osztrák Néppárt és saját pártja, az Osztrák Szabadságpárt kapcsolatát.