Sajtóértesülések szerint Donald Trump hajlandó kölcsönös engedményekre Észak-Koreával

Donald Trump amerikai elnök hajlandó kölcsönös engedményekre Észak-Koreával - írta internetes oldalán a The New York Times című lap keddre virradóra, meg nem nevezett kormányzati forrásokra hivatkozva.



A lap már hétfőn reggel szentelt egy cikket az amerikai-észak-koreai tárgyalásoknak, s már ebben is azt állította, hogy Washington kész engedményeket tenni Phenjannak a kölcsönösség jegyében. John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó Twitteren utasította vissza ezt az információt, azt állítva, hogy megjelentetésével "valakik sarokba akarják szorítani" Trump elnököt.



A The New York Times az éjjel visszatért az ügyre, és megerősítette korábbi információit, hogy kormányzati tisztségviselők szerint Észak-Korea teljes atomfegyver-mentesítésére fokozatosan kerülne sor. Phenjan először bezárná nukleáris kísérleteinek színhelyeit, megelőzendő a hasadóanyagok további előállítását. Ám a már létező fegyverarzenálhoz egyelőre nem nyúlna.



Cserében Washington - a lap értesülései szerint - olyan engedményeket tenne, amelyek könnyítenének az észak-koreaiak nehéz életkörülményein.



Ezt a lépésről lépésre haladó folyamatot Donald Trump támogatja, kivált, mert közelednek a 2020-as elnökválasztások - állapította meg a lap. Az elemzés megjegyezte: az elnök a nyilvánosság előtt nem is említette az azonnali, teljes körű atomfegyver-mentesítést, sem a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel a múlt hét végén a két Korea közötti demilitarizált övezetben tartott találkozójakor, sem a dél-koreai vezetőkkel folytatott tárgyalásai alkalmával.



"Áprilisban, amikor Mun Dzse In dél-koreai elnök látogatást tett a Fehér Házban, Trump jelezte neki, hogy szükségesek lehetnek fokozatos engedmények mindkét fél részéről" - emlékeztetett a The New York Times. Majd idézte az amerikai elnök szavait, aki úgy fogalmazott: "szó lehet többfajta, kisebb megállapodásról". Igaz, hozzátette: "Lehet kis lépésekkel is haladni, de pillanatnyilag a nagy megállapodásról beszélünk. A nagy megállapodás pedig az, hogy meg kell szabadulnunk az atomfegyverektől."



A lap információi szerint az Észak-Koreával kapcsolatos politika kidolgozásában részt vevő tisztségviselők még magánbeszélgetésekben is azt hangoztatják, hogy a kormányzat hosszú távú céljai koherensek: elérni az észak-koreai vezetőnél, hogy adja fel nukleáris fegyvereinek készletét, és megakadályozni, hogy újabbakat kifejleszthessen.



A lap megjegyezte: John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó nem volt jelen a Kim Dzsong Unnel tartott mostani találkozón, míg Mike Pompeo külügyminiszter, aki a fokozatos tárgyalások és engedmények híve, ott volt. Trump egyébként Pompeót bízta meg az amerikai-észak-koreai tárgyalások újraindításának feladataival.